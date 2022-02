Resident Evil, tre classici starebbero per tornare

Da tempo non si hanno notizie circa un nuovo capitolo della saga di Resident Evil, nonostante Capcom non abbia di certo parcheggiato il brand in un angolo.

Dopo Resident Evil Village la serie ha infatti guadagnato nuovo lustro, tanto che i fan – anche quelli storici – non vedono l’ora di tornare nei meandri del survival horror.

Ora, dopo il conto alla rovescia che si pensava legato proprio al franchise di Biohazard, è ora il turno di un’indiscrezione realmente interessante.

Come riportato su ResetEra, infatti, Capcom potrebbe essere in procinto di rispolverare non uno, bensì tre piccoli classici legati al marchio di RE.

Sembra infatti che il sito ufficiale di Capcom sia stato aggiornato con alcuni artwork dedicati a Resident Evil Code Veronica, oltre a Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2.

Più nello specifico, alcune immagini sarebbero state pubblicate a una risoluzione molto più alta, con in più anche alcuni dettagli aggiuntivi mancanti nella versione originale.

Più in particolare, come riportato anche via Twitter, si tratta di alcuni modelli legati a mostruosi avversari dei tre capitoli.

Inutile dire che le differenze non sono passate inosservate, specie se le si osserva molto da vicino.

Looks like they've been touched up a little beyond upscaling. pic.twitter.com/UuyAqDOwRD — Project Umbrella RE:Digest (@project_umb) February 22, 2022

L’indiscrezione guadagna ancora più valenza se si ricorda dell’ormai noto leak di GeForce Now, nel quale si segnalava che Resident Evil Outbreak sarebbe effettivamente tornato sulle scene a marzo 2022, ossia il prossimo mese.

Chissà se ciò riguardi quindi anche Code Veronica e Outbreak File 2, dando così modo ai nuovi giocatori di godere di tre capitoli del franchise ampiamente sottovalutati.

Nell’attesa di saperne di più, avete visto che qualcuno si è dilettato a trasformare proprio Code Veronica in un bellissimo demake a 32-bit?

Parlando invece di Capcom, il logo di Street Fighter 6 potrebbe essere stato acquistato su un noto sito di immagini stock, cosa questa che ha acceso una bella polemica.

Infine, in attesa del vero Resident Evil 4 Remake, i fan hanno realizzato una bellissima rimasterizzazione completamente gratuita del gioco.