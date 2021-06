Resident Evil Code Veronica Remake (non ufficiale) ha una demo giocabile

Resident Evil Code Veronica sembrerebbe essere stato saltato nelle gerarchie dei remake, ma i fan non l’hanno certo dimenticato.

Dopo il successo di Resident Evil 3, i fan hanno ancora più fame di rifacimenti dei classici della serie horror.

Questo appare ancora più evidente nel remake fanmade non ufficiale di Resident Evil Code Veronica, realizzato da un appassionato iberico.

Il gioco è ancora in una fase embrionale del suo sviluppo, come testimoniato dalla build sorprendente ma un po’ grezza esibita in questo video.

Tuttavia, a questi fan – cui Capcom non ha ancora infranto il sogno con il proverbiale copyright strike – il coraggio non manca.

Una demo giocabile è infatti disponibile ora, a prescindere dallo stato tutt’altro che avanzato dei lavori sul progetto.

La demo può essere scaricata in Inglese, Spagnolo e Portoghese, a partire da oggi, seguendo questo indirizzo.

E chissà che non vada a finire come con Resident Evil 2, quando fu proprio una demo (quella degli italiani di Invader) ad ispirare il remake.