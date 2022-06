I nemici di Elden Ring possono seguirvi ovunque… a qualunque costo

Elden Ring, come ogni soulslike, è amato anche per i suoi nemici, tra boss ed avversari che si incontrano in giro.

Sin dal primo Dark Souls, che trovate su Amazon, ogni nemico che si incontra può diventare potenzialmente una sentenza di morte per il giocatore.

Anche se a volte gli scontri con i boss si possono rivelare un disastro, come ha dimostrato recentemente un giocatore.

Mentre in alcuni casi, grazie alla bravura dei giocatori, anche i nemici più temibili di Elden Ring trovano la loro fine con una prestazione da record.

In ogni caso, uno dei problemi di From Software è sempre stato, relativamente ai nemici, una gestione della IA non sempre brillantissima.

Tra nemici che fanno cose incomprensibili, che vanno incontro alla morte con le proprie mani, o semplicemente si comportano in modo non troppo intelligente, i giocatori dei soulslike ne hanno viste molte.

Con Elden Ring, però, le cose sembrano essere cambiate. Il che è tutto dire, considerato che l’Interregno è il mondo più grande che From Software abbia mai costruito.

Ma, come riporta un utente di Reddit, la IA dei nemici dell’ultimo soulslike è decisamente migliorata. Ecco un video che lo dimostra:

Come potete vedere, il giocatore si inerpica in una sezione abbastanza complicata del mondo di gioco.

Non solo l’avversario lo insegue non cadendo in malo modo ma, quando il giocatore inizia a salire la scalinata, questi tira fuori l’arco per cercare di colpirlo.

Davvero niente male, un passo in avanti notevole per From Software. Ancora più impressionante perché, come detto prima, il mondo di Elden Ring è esponenzialmente più complesso da gestire che in passato.

Chissà cosa succederà alla IA dei nemici nella mod che fa diventare Elden Ring un survival con tutti i crismi.

Però, la IA in versione 8-bit potrebbe perdere qualche colpo. Un prezzo da pagare per giocare all’ultimo soulslike di From Software su Game Boy.