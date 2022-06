Elden Ring su Game Boy è il demake a 8-bit che i fan aspettavano, disponibile ora (gratis)

Un fan alla fine è riuscito in quella che può essere considerata un’impresa memorabile, ovvero realizzare un demake di Elden Ring in grado di girare sull’hardware originale del primo Game Boy.

Non si tratta infatti di un semplice fan game in stile 8-bit, ma di un vero e proprio adattamento di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) progettato per funzionare sulla storica console portatile di casa Nintendo.

L’autore aveva già annunciato l’intenzione di rendere disponibile il demake entro la fine di maggio, ritardandone dunque l’uscita ufficiale solo di pochi giorni.

Naturalmente è stato necessario reinterpretare il capolavoro di FromSoftware a causa dei limiti tecnici e dalla vastità dell’open world, ma Shin, l’autore del demake, è riuscito comunque a catturare lo stesso feeling di esplorazione e brutale difficoltà del soulslike originale (via DualShockers).

Il fan game è naturalmente disponibile completamente gratis ed è giocabile da questo momento: sebbene sia stato progettato per l’hardware Game Boy originale, i giocatori avranno la possibilità di provarlo anche tramite browser.

Non dovrete fare altro che dirigervi al sito ufficiale cliccando qui, selezionare il pulsante «Run Game» e divertirvi utilizzando semplicemente la vostra tastiera.

L’autore del demake ha anche rilasciato un trailer per confermare l’effettivo completamento di Elden Ring su Game Boy: potete ammirare questa nostalgica ricreazione qui di seguito.

Naturalmente vale la pena di ricordare che non si tratta di un gioco ufficiale, ma di un progetto curato con passione da un fan: se siete pronti a mettervi alla prova anche nell’Interregno a 8-bit, non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna e buon divertimento.

Nel frattempo, i fan continuano a mettersi ancora oggi alla prova con imprese incredibili in Elden Ring: un giocatore in particolare è riuscito perfino a battere Malenia in meno di un minuto.

Nel caso desideraste invece un ulteriore livello di sfida, i fan hanno anche realizzato un’interessantissima mod che trasforma il capolavoro di FromSoftware in un soulslike survival.