Elden Ring sta per diventare un “survival soulslike” ancora più difficile, grazie ai fan

Sebbene molti fan sarebbero d’accordo nel definire il livello di sfida di Elden Ring più che accettabile, ci sono sempre i giocatori pronti ad accogliere nuovi livelli di sfida: un lavoro reso possibile grazie a un’ampia scelta di mod realizzate dalla community.

Uno dei progetti più intriganti che, stando a quanto dichiarato dal suo creatore, dovrebbe essere reso disponibile già a partire da questa sera: si tratta di una mod che trasformerà Elden Ring in un «survival soulslike» (potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon).

Dopo avervi dunque già segnalato la mod in grado di trasformare il soulslike in un vero e proprio party game, a breve sarà possibile accedere a una modifica in grado di rendere il capolavoro di FromSoftware ancora più difficile.

Come riportato da TheGamer, questa modifica realizzata dal modder Grimrukh introdurrà infatti anche gli elementi più noti dei giochi survival, compresa la necessità di nutrirsi per sopravvivere.

La Survival Mode costringerà infatti i Senzaluce a dover creare nuovi oggetti da mangiare per placare fame e sete, oltre a dover prestare attenzione a diverse malattie esclusive di alcune regioni, trovando le loro rispettive cure.

Sarà inoltre necessario trovare e utilizzare nuovi materiali per migliorare armi e armature, facendo allo stesso tempo attenzione alle notti descritte come «davvero oscure».

Il modder ha anche pubblicato un trailer sul proprio profilo Twitter, anticipando che la release dovrebbe avvenire proprio questa sera: potete osservare in azione la Survival Mode qui di seguito.

Elden Ring: Survival Mode trailer!

– Craft new food items to fight hunger and thirst

– Use new materials to craft and upgrade weapons

– Find cures for region-specific diseases

– Truly dark nights

Releasing on Monday night, right after a premiere stream by @Lobosjrgaming :) pic.twitter.com/yHfQULkGGR

— Grimrukh (@grimrukh) June 2, 2022