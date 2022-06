Elden Ring, a volte gli scontri coi boss possono rivelarsi un disastro

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, viene ricordato spesso e volentieri per delle boss fight davvero memorabili.

Il gioco in questione (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) è infatti pieno zeppo di scontri al cardiopalma, divenuti ancora più leggendari col passare delle settimane.

Di recente, Hidetaka Miyazaki ha espresso la propria preferenza per quanto riguarda i boss del gioco, svelando il suo preferito.

Ora, se in giro ci sono persone in grado di totalizzare appena 32 secondi per battere i boss finali del gioco, a volte alcuni duelli possono finire in un disastro totale per il giocatore.

Attenzione: da ora seguono spoiler piuttosto potenti sui boss di Elden Ring. Ovviamente, se non lo avete ancora giocato sconsigliamo la lettura a chi non vuole rovinarsi la sorpresa.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore ha portato la sua testimonianza non proprio felice di una boss fight finita nel peggiore dei modi.

Il combattimento contro il Gigante di Fuoco – decisamente un nemico ostico a causa innanzitutto delle sue grandi dimensioni – è risultato essere un problema non indifferente per qualcuno.

Di base, giocatori sono infatti chiamati a evitare con attenzione diversi attacchi ad area infuocati, i quali possono facilmente portare via gran parte della loro energia.

Ora, uno sfortunato Senzaluce ha condiviso un filmato di un incontro con il Gigante di Fuoco che si è concluso con un vero e proprio disastro.

Un utente di nome NuFather0 mostra il momento culminante della lotta contro il Gigante di fuoco, con il boss prossimo alla sconfitta.

Al giocatore basterebbero un paio di colpi per ottenere la vittoria, visto che ha più della metà della salute dalla sua. Equipaggiato con la Spada della Luna Nera, NuFather0 schiva gli attacchi del Gigante di Fuoco cercando poi di colpirlo alle gambe.

Quando la vittoria sembrava a portata di mano, un attacco in salto a vuoto risulta essere un grave errore, visto che il boss ne approfitta con un attacco di fuoco che uccide il giocatore senza possibilità di scampo.

Se Elden Ring è quindi pieno di boss entusiasmanti, nessuno come Malenia ha fatto parlare di sé da quando il soulslike di From è uscito sugli scaffali.