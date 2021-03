I migliori Final Fantasy scelti da Official PlayStation Magazine irritano i fan

Final Fantasy è una delle saghe più longeve di tutti tempi (essendo nata nel lontano 1987). Con il prossimo arrivo di giochi come Final Fantasy VII Remake Intergrade e Final Fantasy XVI, i fan saranno sicuramente appagati per i prossimi anni.

Ora, la redazione di Official PlayStation Magazine ha deciso di stilare una classifica contenente i migliori capitoli del franchise Square Enix (seguendo però solo quelli canonici, lasciando da parte spin-off e sequel vari).

Un'immagine di FFVII Remake

La cosa sorprendente è che si tratta di un elenco di ben sedici posizioni che non va assolutamente incontro ai gusti “classici”, visto che molti episodi della serie ritenuti all’unanimità come i più apprezzati di sempre devono accontentarsi di posizioni molto basse.

All’ultimo posto troviamo infatti Final Fantasy XI, mentre in prima posizione svetta niente meno che Final Fantasy XII: The Zodiac Age, versione “corretta” del dodicesimo capitolo del franchise:

Poco sotto, la classifica completa dal peggiore al migliore (via ResetEra):

Final Fantasy XI

Final Fantasy I

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy V

Final Fantasy XIII

Final Fantasy IV

Final Fantasy VIII

Final Fantasy XV

Final Fantasy X

Final Fantasy VI

Final Fantasy VII

Final Fantasy XIV

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Ricordiamo che alcune settimane fa anche sulle pagine di SpazioGames abbiamo stilato la nostra classifica dei migliori Final Fantasy usciti nel corso degli anni.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è atteso PS5 il 10 giugno prossimo. Il remake “liscio” è disponibile su PlayStation Plus dal mese di marzo, sebbene non sarà possibile effettuare l’upgrade alla versione PS5. Gli appasionati di di Final Fantasy VII potranno anche mettere prossimamente le grinfie su una versione mobile episodica delle avventure di Cloud & Co., incluso anche un inedito battle royale chiamato Final Fantasy VII: The First Soldier.