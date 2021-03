Final Fantasy VII Remake Intergrade, ecco quanto dura l’episodio di Yuffie

Lo scorso 25 febbraio, in occasione dello State of Play, Final Fantasy VII Remake Integrade è stato annunciato per PS5. Si tratta, di fatto, dell’edizione next-gen del noto gioco di ruolo di Square Enix, con in più un nuovo episodio che comprenderà nuovi personaggi giocabili e contenuti storia.

Più in particolare sarà incluso un capitolo in cui giocheremo come la ninja Yuffie Kisaragi (vista nel Final Fantasy VII originale oltre che in Before Crisis e Crisis Core), la quale sarà accompagnata da un personaggio inedito chiamato Sonon.

Ora, è stato rivelata la durata dei contenuti extra: grazie a Game Watch e al PlayStation Store tedesco (via PSU), siamo venuti a conoscenza che il contenuto di Yuffie sarà suddiviso in capitoli, proprio come l’esperienza principale di Final Fantasy VII Remake. Nello specifico, l’episodio della giovane ninja sarà composto da due capitoli (il gioco principale conta 18 capitoli).

La missione ci metterà nei panni della ladra di Materia proveniente dal lontano continente di Wutai, mentre si allea con il nuovo arrivato Sonon per rubare l’Ultimate Materia dal quartier generale della Shinra. Da quello che è stato mostrato finora, la durata dei due capitoli corrisponderà più o meno a quella dei capitoli che vedono Cloud in compagnia di Aerith (a grandi linee, siamo sulle 4/5 ore di gioco, per i più veloci).

Poco sotto trovate due render inediti di Sonon:

Sonon render from Final Fantasy VII Remake Intergrade A warrior from Wutai who studied kung-fu and learned fighting with a stab under Godo, Yuffie's fatherhttps://t.co/S2Ifdl0rEj pic.twitter.com/ZY68WuLnsW — Nibel (@Nibellion) March 2, 2021

Final Fantasy VII Remake Intergrade è previsto per il rilascio su PS5 il 10 giugno 2021. Il gioco presenterà una serie di miglioramenti visivi e delle prestazioni rispetto alla versione PS4, ma Square Enix ha detto che non trarrà pieno vantaggio da PS5 (per quello sarà necessario aspettare la Parte 2).

Il Remake sarà disponibile su PlayStation Plus a marzo, che non permetterà di effettuare l’upgrade alla versione PS5. Per tutti gli aggiornamenti dallo State of Play del 25 febbraio vi rimandiamo al nostro recap completo.

Ma non solo: i fan di Final Fantasy VII potranno mettere le mani su una versione mobile a episodi delle avventure di Cloud, oltre a un battle royale.