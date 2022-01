I giochi Activision Blizzard diventano esclusive Xbox? Abbiamo la risposta

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e Xbox è sicuramente la notizia che sta incuriosendo maggiormente appassionati e addetti ai lavori, per quelle che potrebbero essere le implicazioni per il mondo videoludico.

Del resto, questa maxi-operazione di mercato consentirà alla casa di Redmond di disporre nel proprio catalogo di videogiochi franchise estremamente importanti come Call of Duty, per i quali è inevitabile domandarsi quale sarà il loro futuro.

Microsoft ha speso una cifra vicina ai 70 miliardi di dollari per assicurarsi uno dei publisher videoludici più importanti al mondo, e certamente vorrà sfruttare a dovere la popolarità delle sue IP più celebri.

La casa di Redmond aveva già risposto in merito al tema dell’esclusività, lasciando intendere che avrebbe valutato caso per caso ogni singolo gioco, ma adesso che l’operazione è stata ufficialmente avviata è stato possibile scoprire qualche dettaglio maggiore sull’accordo.

Come riportato da Kotaku, Activision Blizzard ha infatti reso pubblica una «FAQ ufficiale» dei dipendenti con la SEC, come parte delle operazioni necessarie per dare il via libera all’acquisizione, che è possibile leggere interamente al seguente indirizzo.

Tra le domande più frequenti alle quali la casa di Call of Duty ha voluto rispondere, viene anche posta l’attenzione sui rapporti già esistenti con partner di terze parti e se questo significherà cambiamenti in arrivo sui progetti già avviati:

«Onoreremo tutti gli impegni presi anche dopo la chiusura. Proprio come per l’acquisizione di Minecraft da parte di Microsoft, non abbiamo intenzione di rimuovere alcun contenuto da piattaforme nelle quali oggi esistono».

Significa che giochi come Call of Duty Warzone continueranno a essere giocabili su PlayStation anche dopo la finalizzazione dell’accordo: non verrà fatto alcuno sforzo per strappare titoli alla diretta concorrenza.

Non viene però fatta alcuna menzione di che cosa succederà per i nuovi giochi ad accordo concluso: Activision Blizzard ha infatti semplicemente sottolineato di «non poter parlare» di quelli che sono i piani futuri di Microsoft e che per il momento continueranno a essere indipendenti.

Va comunque sottolineato che le parole del publisher ricordano molto da vicino la vicenda dell’acquisizione di Bethesda: anche in quel caso era stata garantita la disponibilità dei giochi già usciti o annunciati per le dirette concorrenti, per poi programmare giochi come Starfield in esclusiva su Xbox.

Non resta dunque che aspettare la finalizzazione dell’affare per scoprire quale sarà il futuro delle produzioni Activision Blizzard, con Microsoft che ha già garantito come per la maggior parte arriveranno su Xbox Game Pass.

Rimane inoltre tutto da decidere il futuro dell’attuale CEO Bobby Kotick: dalle ultime dichiarazioni, sembra che entrambe le compagnie abbiano lasciato intendere che lascerà Activision Blizzard dopo la conclusione dell’accordo.