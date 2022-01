Bobby Kotick, il futuro del CEO di Activision Blizzard non è ancora chiaro

L’affare Microsoft-Activision Blizzard è uno di quelli di cui parleremo a lungo, anche e soprattutto per le vicende giudiziarie legate a quest’ultima, e Bobby Kotick nello specifico.

Il colosso che ha dalla sua titoli come Call of Duty Vanguard ha dovuto affrontare, come sapete, una schiera considerevole di accuse per molestie sul luogo di lavoro.

Al centro si è ritrovato anche il CEO di Activision Blizzard, la cui figura è stata centrale perché si è rivelato, col tempo, anche connivente rispetto alle vicende emerse dalle indagini.

Il controverso Bobby Kotick si era fin da subito espresso riguardo i cambiamenti che l’azienda avrebbe fatto, e proprio di recente sono arrivati nuovi licenziamenti in seguito a segnalazioni di molestie.

Quindi, cosa succederà al CEO una volta che l’acquisizione da parte di Microsoft verrà completata? Operazioni del genere richiedono anche un conseguente assestamento nell’organigramma aziendale, ma che fine farà esattamente Bobby Kotick?

La questione è complessa tanto che, ad oggi, non c’è una risposta univoca e definitiva ma una serie di informazioni da collegare. Cerchiamo di andare con ordine.

Phil Spencer è il CEO di Microsoft Gaming, la divisione dedicata ai videogiochi del colosso dell’informatica. Contestualmente Microsoft ha rivelato che, alla fine del processo di acquisizione, Activision Blizzard farà sempre rapporto a Spencer.

Microsoft says the Activision Blizzard deal is expected to close in FY2023.

This is the period between July 2022 and June 2023.

Until then, Activision Blizzard will continue to operate as it currently is, and then report to Phil Spencer after close. pic.twitter.com/3xa0MitOtQ

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 18, 2022