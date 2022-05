I giganti in Skyrim non sono mai stati così pericolosi (o forse sì)

Skyrim è un titolo dalla fama intramontabile, che è diventato famoso non soltanto per i suoi meriti ludici e artistici, ma anche per i numerosi bug e glitch che in un certo ne rappresentano anche l’essenza agli occhi dei fan che non hanno mai smesso di giocarci.

Il mastodontico RPG di Bethesda (che potete acquistare su Amazon nella sua Anniversary Editiondi recente uscita) ci continua a deliziare giornalmente con situazioni surreali, avvenimenti divertenti e glitch memorabili.

Se qualcuno ha incontrato un cavallo volante che sfida le leggi della fisica, adesso qualcun’altro si è imbattuto in una vicenda particolare, dai risvolti sinceramente inaspettati.

L’utente Reddit Redline_Studios ha postato una clip che lo vede all’interno di una vasta foresta in compagnia dell’NPC Capo Yamarz, principale antagonista della quest “La Tribù Maledetta“.

Nel video mostrato dal giocatore, Yamarz si avvicina a un gigante per abbatterlo, ma nel momento in cui sta per arrivare alla creatura il nemico usa la sua possente arma per colpire il capo tribù…facendolo schizzare in aria a velocità della luce in un modo alquanto spassoso.

L’utente sottolinea l’ironia della cosa con la frase «ci vorrà solo un secondo», frase che Yamarz dice prima di correre a combattere il possente gigante e fare una sconclusionata brutta fine davanti al giocatore.

Skyrim tra l’altro è talmente famoso da suscitare l’amore in condizionato da parte dei fan, e c’è anche chi ha deciso di cucinare nella realtà uno dei dolci più iconici del gioco (che vi farà venire seriamente l’acquolina in bocca).

Senza contare che esistono anche delle bellissime sedie da gaming in tema The Elder Scrolls V davvero imperdibili per tutti i fan della saga.

Per concludere, il fascino di Skyrim è intramontabile, ma in Unreal Engine 5 è un sogno a occhi aperti che ci fa sognare il prossimo episodio in arrivo.