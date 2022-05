Skyrim ricreato in Unreal Engine 5 fa sognare per The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI è il nuovo episodio della saga Bethesda, una delle serie di RPG fantasy più amate in assoluto: ora, qualcuno ha deciso di ricreare una location di Skyrim in Unreal Engine 5, dandoci modo di sognare sul prossimo capitolo del franchise.

Del successore di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) sappiamo ancora molto poco, nonostante l’hype sia alle stelle.

La promessa è infatti quella di un gioco che dovrà durare perlomeno per 10 anni, proprio come accaduto capitolo precedente.

Se giorni fa si è discusso circa l’eventuale ambientazione principale e la finestra di lancio, questo lavoro da parte di un fan ci fa ora fantasticare circa la grafica che potrebbe avere TES 6.

Come riportato da GamesRadar, qualcuno sta reimmaginando Skyrim utilizzando l’Unreal Engine 5, ed è davvero uno spettacolo da vedere.

Un filmato della durata di cinque minuti mostra infatti un vero e proprio tour attraverso Skyrim con il potente e performante motore grafico.

Possiamo ammirare l’amata città di Riverwood, con la taverna locale, la segheria e tutti gli altri edifici, prima di dirigerci leggermente a nord verso la vasta pianura che circonda Whiterun, dove una torre solitaria veglia sullo scenario circostante.

L’aspetto è assolutamente sublime ed è sorprendente come qualcuno abbia ricreato Riverwood con tanta attenzione ai dettagli, considerando che tutto ciò che vedere è stato ricreato in pochi mesi.

Restando in tema, avete visto che alcune settimane fa qualcuno si era dilettato a ricreare in Unreal Engine 5 un altro grande classico della saga, ossia Oblivion, per un risultato altrettanto notevole?

Parlando invece di TES 6, il team di sviluppo ha già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario prima di rilasciare un gioco completo sotto ogni aspetto.

Infine, se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative a The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro ricco recap.