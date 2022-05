Skyrim sa essere un gioco davvero “dolce” anche nella realtà

Sebbene The Elder Scrolls V Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) sia un gioco piuttosto vecchio, gli sviluppatori di Bethesda sono comunque riusciti a racchiudere una tonnellata di contenuti nel suo mondo.

Tra la pletora di oggetti che i giocatori possono scoprire esplorando il mondo aperto di Skyrim (che trovate anche su Amazon), ci sono numerose pietanze che i giocatori possono raccogliere e consumare. Tuttavia, forse uno dei più riconoscibili è il classico sweet roll.

Così, mentre qualcuno si è dilettato ad aggiungere al gioco il sistema di messaggi in stile soulslike, altri fan si sono dilettati in ricette davvero sorprendenti e gustose.

Come riportato anche da Game Rant, lo sweet roll creato da un appassionato sembra non solo molto fedele a quello visto nel gioco, ma anche tremendamente buono.

Su Reddit, un utente di nome Sekir0se ha condiviso la foto di un dolce che ha preparato: in particolare, si tratta di una versione davvero molto realistica dello sweet roll di Skyrim.

In maniera non troppo sorprendente, dalla foto il dolce sembra gustoso come la sua controparte nel gioco, con lo stesso impasto e una glassa nella parte superiore.

Tuttavia, questa riproduzione reale di un dolce di Skyrim si distingue anzitutto per la sua forma: lo sweet roll ha infatti lo stesso aspetto alto e arrotondato di quelli che si trovano nel mondo di Tamriel.

Nel gioco, lo sweet roll è un pasticcino ricoperto di glassa in grado di restituire 5 punti di salute ai giocatori e può essere trovato in vari luoghi del gioco.

Secondo l’utente di Reddit, per ricrearlo è stato usato il ricettario ufficiale di Skyrim come punto di partenza per il progetto: a quanto pare, non sembra essere andata così male.

Restando in tema di creazioni di un certo tipo, se volete delle maschere indossabili di Skyrim, forse è arrivata l’occasione per scegliere la vostra preferita.