La sedia da gaming di Skyrim è bellissima (e costosissima)

Skyrim ha ricevuto negli anni omaggi e versioni di ogni genere, sebbene ora è il turno di una sedia da gaming davvero molto speciale, anche nel prezzo.

Il titolo targato Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti ancora al centro dell’attenzione da parte dei fan e degli addetti ai lavori.

Le sedie da gaming sono infatti spesso e volentieri un accessorio irrinunciabile per ogni giocatore che si rispetti, sebbene ora è il momento dello step successivo.

E se forse meglio di una sedia da gaming c’è solo una poltrona da gaming, i fan di Skyrim non potranno proprio di dire no a questo nuovo oggetto in vendita.

Come riportato anche da GamesRadar, Noblechairs ha lanciato una versione delle sue sedie da gaming dedicate proprio a The Elder Scrolls V Skyrim Edition.

Disponibile al prezzo di 499,99 dollari / 389,99 sterline sul sito web di Noblechairs, il modello Hero riprende spunto da un design immediatamente riconoscibile da tutti i fan del popolarissimo gioco di ruolo d’azione a mondo aperto di Bethesda.

Tra questi, si nota infatti il Sigillo di Akatosh ricamato sul poggiatesta, mentre il simbolo del 10° anniversario e il logo del gioco adornano lo schienale.

Inoltre, sono cuciti anche i principali urla dei draghi (scritti in Dovahzul, ossia la lingua dei draghi). A parte le ovvie differenze, si tratta dello stesso modello Noblechairs Hero molto popolare tra i giocatori, essendo ancora oggi una delle migliori sedie da gioco al mondo.

Ciò significa che si avrà la stessa eccellente qualità dei materiali, completa di schienale regolabile con supporto lombare interno, braccioli 4D e meccanismo a dondolo.

Si tratta di una delle sedie più complete che si possano trovare, quindi se siete appassionati del mondo di Tamriel, questa nuova edizione a tema vi piacerà due volte.

Restando in tema, una recente mod di Skyrim ha deciso di rendere davvero soffici e affettuosi i lupi presenti nel gioco.