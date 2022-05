In Skyrim tutto è possibile: anche i cavalli hanno poteri ultraterreni

Skyrim è uno dei giochi più longevi degli ultimi anni, continua ad appassionare schiere di giocatori in tutto il mondo.

L’RPG Bethesda (che potete acquistare nella sua Anniversary Edition su Amazon a un prezzo speciale) regala ogni giorno delle perle e dei video esilaranti, in cui gli utenti immortalano situazioni ironiche e assurde in cui si imbattono durante le loro lunghe avventure.

Se nelle scorse settimane qualcuno ha incontrato una particolare capra che ha sfidato la morte tentando un’audace risalita di una cascata, adesso qualcuno ha postato un video che ci mostra un’altra situazione decisamente tipica di Skyrim.

L’utente Reddit UFI420, che si definisce un neofita del gioco, ha postato una breve clip in cui vediamo il Sangue di Drago approcciarsi a un classico ponte di pietra su cui è fermo un cavallo, e fin qui non c’è nulla di strano.

Se non fosse che una volta avvicinatosi, il giocatore vede la cavalcatura sollevarsi in aria per poi allontanarsi sempre di più, arrivando a superare in volo il fiume che scorreva lì vicino.

Il giocatore chiede anche se queste siano o meno situazioni normali nel gioco, e i molti commenti lo rassicurano arrivando anche ad affermare che bug come questi siano in realtà una parte della vera essenza di Skyrim, contribuendo a sottolinearne l’unicità.

Situazioni divertenti sono decisamente all’ordine del giorno nell’open world Bethesda, ad esempio come nel caso di un giocatore che si ritrova inspiegabilmente (e letteralmente) a fluttuare su una ciotola.

Non dimentichiamo però che di Skyrim ci sono anche tantissimi gadget e oggetti a tema, come questa fantastica (e molto costosa) sedia da gaming, che diventerà l’oggetto del desiderio di ogni fan irriducibile del gioco.

Per concludere, per tutti i possessori di Switch, sappiate che Skyrim sta per tornare sulla console ibrida Nintendo con una nuova versione speciale.