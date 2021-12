I gadget di Super Mario sono tutti belli… tranne queste bambole inquietanti

Super Mario è, con tutta probabilità, uno dei personaggi più famosi del mondo al di là del suo essere un protagonista del mondo dei videogiochi.

Talmente celebre da essersi guadagnato anche il suo set LEGO unico e personalizzato, un onore che non tutti si possono permettere di avere.

Certo non è lussuoso come l’orologio da oltre duemila dollari, ma il merchandise ed i gadget sono belli perché diretti a diversi tipi di persone.

Super Mario è diventato così importante nella cultura pop che, come saprete, è in arrivo anche un lungometraggio a lui dedicato, con tanto di Chris Pratt ad interpretare il ruolo dell’idraulico.

Negli anni l’idraulico di Nintendo si è guadagnato un quantitativo di gadget non indifferenti. Vi basta cercare “Super Mario” su Amazon per scoprire un mondo senza fine.

Dal Game & Watch a tema per i giocatori nostalgici, fino ai pigiami per bambini, Super Mario è su qualsiasi tipo di oggetto che si possa immaginare.

Le cose non erano molto diverse anche nel 1989, sebbene la bambola che vi mostriamo qui sotto possa far venire gli incubi anche ai fan Nintendo più affezionati.

Perché se oggi i gadget dedicati a Super Mario sono generalmente almeno “buoni”, non è sempre stato così:

L’orrore che vedete qui sopra si chiama “Applause Mario Doll”, ed è universalmente riconosciuta come una delle cose più brutte associate all’icona Nintendo. Nonostante ciò, oggi, è un cimelio per collezionisti.

Questa bambola fu prodotta per promuovere Super Mario Bros. 2, ed usciva in contemporanea con la messa in onda di Super Mario Bros. Super Show, il programma al cui modello di Mario questa bambola si ispirava per estetica.

Speriamo che questo design non venga mai più riproposto per i prossmi giochi del franchise, su cui recentemente si è espresso Miyamoto.

Il film, invece, è carico di tante aspettative ed un cast stellare. Per sapere perché dovete farvi montare l’hype, qui trovate tutte le risposte.

E non sarà l’unico film incentrato su un personaggio Nintendo, perché altri lungometraggi pare siano in cantiere.