I fan di Resident Evil 4 hanno riscoperto un trucchetto niente male, in tempo per il remake

Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi in grande stile durante il recente showcase a cura del publisher giapponese Capcom, durante il quale abbiamo potuto ammirare l’atteso ritorno di Leon S. Kennedy.

Il rifacimento del quarto capitolo del franchise di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è atteso infatti per il 24 marzo 2023, per la gioia dei fan.

E se il nuovo gameplay mostrato durante la serata ha lasciato tutti colpiti in senso buono, a quanto pare i giocatori hanno ora deciso di riprendere in mano l’originale e scoprirne alcuni segreti.

Difatti, dopo la video comparativa rilasciata in queste ore, qualcuno ha riscoperto un glitch di RE4 particolarmente interessante, il quale vi permetterà di ottenere oro a piacimento.

Come riportato anche da Games Radar, con il remake di Resident Evil 4 in arrivo molti giocatori sperano che vari trucchi trovino spazio anche nella nuova versione, tra cui il particolare glitch del “denaro invisibile”.

Il trucco è stato evidenziato da CyberShell su Twitter: l’utente in questione ha mostrato un video di Leon che raccoglie una tonnellata di oro gratis, dal nulla.

Si tratta di un vecchio trucco che è sempre stato presente nel classico Capcom e che appare dopo la sezione del carrello della miniera, a circa metà gioco.

The RE4 remake better not remove this invisible money you can find after the minecart section. pic.twitter.com/4UupawMwfU — Cybershell (@Cybershell) October 22, 2022

Quando i giocatori entrano in una stanza, alla loro sinistra possono notare delle ossa. Se decideranno di fermarsi nei pressi dei resti umani, possono ottenere un sacco di soldi senza troppa fatica.

Non è chiaro se Capcom deciderà o no di correggere questo particolare – ma sicuramente redditizio – glitch nel remake, cosa che verrà svelata solo quando il gioco uscirà sugli scaffali.

Restando in tema, Capcom ha da poco rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Resident Evil 4 Remake tramite la pagina del negozio di Steam.

Ma non solo: al momento non ci sono piani per un remake di un altro grande classico del passato, ossia Resident Evil Code Veronica.

Infine, in Resident Evil 4 Remake Capcom avrebbe deciso di cambiare il destino del cane intrappolato in una trappola per animali.