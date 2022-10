Resident Evil 4 Remake PC, i requisiti minimi e raccomandati sono «spaventosi»

Resident Evil 4 Remake è tornato in auge dopo la serata dello showcase a cura del publisher giapponese Capcom, durante il quale abbiamo potuto vedere l’atteso ritorno di Leon S. Kennedy in tutto il suo splendore.

Il rifacimento del quarto episodio della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è atteso al varco per il 24 marzo 2023, col suo carico di azione e orrore.

Il nuovo gameplay mostrato durante la serata di ieri ha infatti lasciato piacevolmente colpiti tutti, nonostante le differenze tra il remake e l’originale siano evidenti.

Differenze messe in mostra anche da una video comparativa rilasciata in queste ore, sebbene ora sia il momento di scoprire i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.

Come riportato anche DSO Gaming, Capcom ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Resident Evil 4 Remake tramite la pagina del negozio di Steam.

Il publisher ha anche confermato che il gioco avrà effetti Ray Tracing, anche se non sappiamo su quali e quanti elementi specifici verranno utilizzati.

Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno bisogno almeno di un AMD Ryzen 3 1200 o di un Intel Core i5-7500 con 8 GB di RAM. Il gioco utilizzerà anche le API DX12.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps ・Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse. ・AMD Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2060 necessarie per attivare il ray tracing.



Per giocare a 1080p con 60 fps in modalità Prestazioni/Impostazioni, i giocatori PC avranno invece bisogno di una AMD Radeon RX 560 o di una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Capcom suggerisce inoltre di utilizzare almeno una AMD Radeon RX 6700 XT o una NVIDIA GeForce RTX 2060 per gli effetti Ray Tracing del gioco.

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Note aggiuntive: Performance stimata: 1080p/60 fps ・Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse. ・Radeon RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 necessarie per attivare il ray tracing.



Restando in tema, Capcom ha anche lasciato intendere che al momento non ci sono piani per un remake di un altro grande classico del passato, ossia Resident Evil Code Veronica.

Ma non solo: la saga approderà molto presto anche su Nintendo Switch, console che riceverà – finalmente – tutti gli ultimi capitoli del franchise.