I cartelli della droga usano GTA per reclutare malviventi, nella realtà

GTA V (così come la sua controparte multiplayer, ossia GTA Online) è un gioco amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo, nonché uno dei più apprezzati di sempre.

Il quinto episodio del brand è infatti uno di quei giochi di cui si parla in continuazione, grazie anche a un segno indelebile che è riuscito a lasciare nella vita fuori dallo schermo.

Ora, mentre la maggior parte dei giocatori è impegnata a moddare il gioco trasformandolo in una vera e propria versione next-gen, nella realtà qualcuno è andato un po’ oltre.

Come riportato dai colleghi di The Gamer, sembra proprio che GTA Online sia usato dai cartelli malavitosi per reclutare corrieri della droga.

Avete capito bene: come riportato da Forbes, lo scorso novembre tale Alyssa Navarro è stata fermata dagli agenti della protezione di confine che hanno trovato 60 kg di metanfetamina nel serbatoio della Jeep Cherokee che stava guidando.

Navarro sostiene che, all’inizio di quell’anno, aveva incontrato un individuo noto con il nome di George attraverso GTA Online.

I due hanno instaurato un’amicizia virtuale e alla fine hanno iniziato a interagire su Snapchat prima di incontrarsi di persona.

George avrebbe poi chiesto alla Navarro se era interessata a guadagnare soldi come corriere, prelevando (o perlomeno, così credeva la ragazza) beni elettronici in Messico e riportandoli poi negli Stati Uniti.

Oltre ad averle fornito un mezzo di trasporto, George ha promesso un bel po’ di soldi per il lavoro (si parla di 2000 dollari a viaggio).

Navarro ha ammesso di aver messo in dubbio quello che stava facendo nel momento in cui ha accettato un viaggio in Messico: la donna è ora accusata di detenzione e spaccio di metanfetamine.

L’accaduto non è un incidente isolato: lo scorso ottobre tre bambini sono stati reclutati da un cartello in Messico attraverso il gioco BR Free Fire e pagati 200 dollari a settimana per agire come vedette.

Si crede anche che il cartello di Sinaloa raggiunga le persone, soprattutto giovani ragazzi, attraverso GTA Online nel tentativo di reclutarli per compiti malavitosi.

Parlando sempre della saga Rockstar, avete letto che qualcuno si è accorto di un dettaglio realmente particolare nel vecchio e indimenticato GTA IV?

Ma non solo: sembra proprio che un capitolo di Grand Theft Auto davvero molto amato potrebbe arrivare su PlayStation Now, gratis, a febbraio.

Infine, nelle scorse settimane un insider aveva rivelato che lo sviluppo di GTA 6 sarebbe estremamente caotico, cosa questa che ha gettato nello sconforto i fan.