GTA IV nasconde una feature che qualcuno ha notato dopo 14 anni

Quest’anno saranno trascorsi quattordici anni dall’uscita di GTA IV, l’avventura di Niko Bellic che ebbe il compito di portare avanti il brand dopo GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato a Liberty City, al netto di qualche critica, ha comunque trovato il plauso di gran parte dei fan storici del franchise.

Del resto, qualcuno ha reputato il titolo persino migliore dell’altrettanto celebre GTA V anche grazie al carisma del suo protagonista.

E se negli anni alcuni giocatori hanno scovato 10 cose del gioco che probabilmente vi erano sfuggite, un altro fan ne ha trovata un’altra davvero importante.

Come riportato anche da Game Rant, l’account TikTok hiddengamingdetails ha recentemente evidenziato un trucco poco conosciuto, che i giocatori di GTA IV possono usare per ottenere un aiuto extra durante le loro scorribande.

Nel titolo Rockstar, è possibile dare soldi ai senzatetto, il che ci permetterà di averli come alleati. Nella clip, Niko lascia cadere dei soldi per terra, che vengono presto afferrati dal senzatetto.

Successivamente, vediamo Bellic bloccare un taxi che sta passando, spingendo l’autista a scendere dal veicolo e iniziare così una lotta corpo a corpo.

Non appena il tassista reagisce tirando un pugno al protagonista, il senzatetto a cui abbiamo dato i soldi poco prima entra in azione, difendendo Niko con le sue mani. Potete trovare la clip cliccando a questo indirizzo.

Restando in tema, avete letto che un GTA davvero molto amato potrebbe presto entrare a far parte del catalogo PS Now?

Ma non solo: il mistero intorno a GTA 6 ha inevitabilmente alimentato numerosi rumor e indiscrezioni: gli analisti di mercato ora hanno detto la loro.

Vero anche che un noto insider nelle scorse settimane aveva però rivelato che lo sviluppo di GTA 6 sarebbe estremamente caotico.