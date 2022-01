Un amato GTA gratis, presto, su PlayStation Now?

Sony annuncerà a breve la lista dei giochi gratis che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Now a partire dal prossimo mese di febbraio 2022. Tra questi, potrebbe esserci uno dei capitoli di GTA più amati di sempre.

I possessori di DualSense sono infatti in attesa di ricevere notizie ufficiali su quali giochi approderanno sul catalogo, sebbene le prime indiscrezioni sembrano essere piuttosto incoraggianti.

Già i giochi di gennaio di PS Now non sono stati affatto male, tanto che nella lista figura anche un capitolo della saga di Final Fantasy.

Stando a un leak apparso su Twitter in queste ore, sembra proprio che GTA Vice City The Definitive Edition arriverà su PlayStation Now a febbraio e sarà disponibile sul catalogo fino al prossimo 2 maggio 2022.

Del resto, su PS Now è già possibile scaricare anche la recente remastered di GTA 3, mentre ricordiamo che GTA San Andreas è stato incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Poco sotto, il tweet che confermerebbe l’indiscrezione del GTA gratis in arrivo:

Il servizio in abbonamento, per quei pochi che non lo sapessero, vi permette di giocare in streaming a una libreria di videogiochi on demand davvero molto interessanti.

Se invece siete abbonati a PlayStation Plus, invece, sappiate che anche i giochi di gennaio non sono niente male, e c’è il sequel di uno dei migliori JRPG degli ultimi anni.

Ricordiamo ad ogni modo anche che nel corso della notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio, le liste dei Trofei su PS5 sono state al centro di un bug davvero strano.

Parlando invece di grandi classici che torneranno molto presto su console PS5, avete visto che il nuovo Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri includerà una feature davvero molto richiesta da un gran numero di giocatori?