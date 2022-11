Horizon, un nuovo gioco sarebbe in lavorazione (ma non quello che pensate voi)

Horizon Forbidden West è disponibile da diversi mesi, sebbene a quanto pare la serie potrebbe avere ancora qualcosa sa dire con un nuovo progetto dedicato al franchise.

L’avventura ambientata nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) sembra infatti non voler mettere la parola fine.

No, non parliamo della versione in realtà virtuale in arrivo al lancio del nuovo visore PlayStation VR2, ma di un gioco che potrebbe appartenere a un genere del tutto differente.

Come riportato anche su ResetEra, Sony avrebbe avviato una collaborazione con NCsoft per sviluppare un MMO basato sul franchise di Horizon.

NCsoft, studio noto per la serie di Lineage, starebbe infatti sviluppando un nuovo gioco utilizzando l’IP del franchise di punta di Sony dedicato alle avventure di Aloy.

NCsoft e Sony starebbero puntando al mercato globale dei videogiochi, tanto che la collaborazione tra le due società è stata finalmente completata.

Una fonte ritenuta attendibile ha dichiarato: «NC e Sony hanno deciso di promuovere una partnership commerciale per creare un nuovo gioco utilizzando la promettente IP di Horizon. Il team di sviluppo interno di NCsoft lo sta realizzando.»

«Dopo aver avviato lo sviluppo del gioco, sono in corso discussioni sotto forma di ‘pre-sviluppo e post-negoziazione’ in cui le due società discutono di collaborazione e partnership commerciale. C’è la possibilità che si arrivi a un accordo completo per lo sviluppo», ha aggiunto.

A fronte di ciò, sembra che l’intenzione di Sony sia quella di espandere il più possibile i confini della saga creata da Guerrilla Games. Vi terremo aggiornati.

