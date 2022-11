PlayStation VR2 ha una data di uscita ufficiale (ma il prezzo non vi piacerà)

Sony ha svelato ufficialmente quale sarà la data di lancio di PlayStation VR2, il visore di ultima generazione per PS5 davvero molto atteso dai fan e non solo.

Il successore del primo PS VR avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine del 2022, per poi essere slittato qualche mese più avanti..

Tuttavia, l’attesa non si rivelerà essere meno lunga del previsto: come riportato via PS Blog, PlayStation VR2 sarà infatti disponibile sul mercato a partire dal 22 febbraio prossimo, al prezzo consigliato di 599,99 euro.

Ma non solo: Sony ha anche confermato l’arrivo di altri 11 giochi per la realtà virtuale di playStation 5, oltre a un bundle PS VR2 + Horizon Call of the Mountain.

Il pacco base includerà un visore PS VR2, controller PS VR2 Sense e cuffie stereo a tema. Il bundle con Horizon sarà invece proposto al prezzo di 649,99 euro e includerà un codice voucher del PlayStation Store per Call of the Mountain, il visore PS VR2, controller PS VR2 Sense e cuffie stereo.

La charging station del controller PlayStation VR2 Sense sarà invece venduta a parte al prezzo di 49,99 euro, grazie alla quale i giocatori potranno ricaricare il controller con un semplice click, senza doverlo necessariamente collegare alla console PS5 via USB.

I titoli software standalone, tra cui Horizon Call of the Mountain, saranno disponibili per i pre-ordini a partire da questo mese. Gli altri 11 giochi che verranno rilasciati nel corso delle settimane sono invece i seguenti:

The Dark Pictures: Switchback VR | Developer: Supermassive Games

Crossfire: Sierra Squad | Developer: Smilegate

The Light Brigade | Developer: Funktronic Labs

Cities VR – Enhanced Edition | Developer: Fast Travel Games

Cosmonious High | Developer: Owlchemy Labs

Hello Neighbor: Search and Rescue | Developer: tinyBuild Games

Jurassic World Aftermath Collection | Developer: Coatsink

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City | Developer: Ramen VR

After The Fall | Developer: Vertigo Games

Tentacular | Developer: Firepunchd Games UG

Il PlayStation VR2 sarà in ogni caso preordinabile dal 15 novembre prossimo, nel caso ci vogliate fare un pensierino.

Ricordiamo che alcune settimane fa è stato confermato il mancato supporto di PS VR2 ai videogiochi eseguibili su PS4 e PS5 tramite il primo PS VR.