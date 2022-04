Horizon Forbidden West, l’ultima patch ha fatto storcere il naso ai fan

L’ultimo aggiornamento di Horizon Forbidden West a quanto pare ha reso molto più difficile abbattere le macchine in modalità stealth/furtiva.

L’avventura nell’Ovest Proibito (che trovate su Amazon Italia a prezzo molto basso) ha infatti ricevuto un update durante la giornata di ieri, piuttosto importante.

Guerrilla Games ha infatti rilasciato la patch 1.12 per il suo Forbidden West, tanto che tra le varie correzioni e miglioramenti c’è un cambiamento nel comportamento delle macchine che a molti fan non piacerà, in particolare se chi ama usare un approccio più silenzioso.

Come notato dall’utente di Reddit ‘Hot_Potato_001’ (via GamesRadar), le note della patch affermano che ‘le macchine più robuste di medie e grandi dimensioni passeranno al combattimento quando il 35% della loro salute viene perso in un colpo’.

Questa è senza dubbio una cattiva notizia per i fan dello stealth più puro, dato che un colpo troppo potente contro gli avversari più coriacei del gioco farà saltare istantaneamente la vostra copertura.

Vale la pena notare che il 35% (o più) della salute del nemico deve essere tolto con un solo colpo, quindi è ancora ancora possibile abbattere ‘silenziosamente’ i nemici più duri senza che si accorgano di te.

Tuttavia, è molto più difficile e punitivo riuscire nell’impresa, tanto che giocatori hanno condiviso la loro frustrazione online. L’utente Reddit ‘somethingaboutme’ ha infatti commenta: «Vorrei che ci lasciassero giocare in modalità stealth in santa pace».

Anche ‘Clear_Butterscotch78’ lamenta le nuove limitazioni all’approccio silenzioso, sottolineando che «questo cambiamento mi rende triste».

