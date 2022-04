Horizon Forbidden West è bello, ma in 2D è davvero meraviglioso

Horizon Forbidden West è uscito ormai da diverse settimane, lasciando parecchio stupefatti i possessori di console PlayStation.

I giocatori PS4 e PS5 hanno infatti potuto godere della nuova avventura di Aloy, lasciandosi immergere nelle avventure ambientate nell’Ovest Proibito.

Il gioco, che ha da poco ricevuto anche l’importante patch 1.09, è sempre e comunque al centro di omaggi e tributi da parte della community.

Ragion per cui, mentre qualcuno ha scoperto un trucco che permette ad Aloy di volare (letteralmente) è ora il turno di un demake davvero sorprendente.

L’artista di nome Orioto ha infatti realizzato una versione bidimensionale di Horizon Forbidden West, rilasciando un’immagine di come potrebbe apparire il gioco nello splendore del 2D.

Ispirandosi ai classici metroidvania, lo screen mostra Aloy in procinto di ingaggiare un combattimento contro un Clawstrider.

Inutile dire che il risultato finale è davvero pazzesco, lasciandoci immaginare come potrebbe essere un vero capitolo di Horizon in due dimensioni.

Something different this time, my first demake! #HorizonForbiddenWest !

Maybe i'll do more! pic.twitter.com/av8UEoTpI3

— MA – Orioto (@Orioto) March 31, 2022