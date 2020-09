Horizon: Forbidden West uscirà (a sorpresa) anche su PS4

Si è da poco conclusa la serata dedicata alle novità PS5, con l’annuncio di data e prezzo della console in uscita a novembre in tutto il mondo (sebbene in Europa uscirà pochi giorni dopo la release americana e giapponese).

Grande assente della serata è stata però la seconda avventura di Aloy, Horizon: Forbidden West, nonostante ora sia stato annunciato a sorpresa che sia il gioco targato Guerrilla Games che altri titoli in arrivo usciranno anche su PlayStation 4.

Un'immagine di Forbidden West.

Avete capito bene: Sony ha da poco confermato che alcuni giochi specifici vedranno la luce anche sull’attuale generazione di PS4 per venire incontro all’utenza che non ha intenzione di passare subito alla nuova generazione.

Poco sotto, la comunicazione ufficiale del colosso giapponese:

I titoli appena rivelati, insieme ai giochi che abbiamo mostrato in precedenza, rappresentano la migliore formazione che abbiamo mai visto nella storia della PlayStation. Giochi come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War e Demon’s Souls verranno lanciati insieme alla console. I nostri titoli Worldwide Studios avranno un prezzo compreso tra 49,99 $ e 69,99 $ su PS5. Inoltre, sappiamo che la community di PS4 passerà a PS5 in momenti diversi e siamo felici di annunciare le versioni per PS4 di alcune delle nostre esclusive. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizon: Forbidden West arriveranno infatti anche su PS4.

Insomma, stando a quanto reso noto ufficialmente, anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Sackboy A Big Adventure non figurano più come esclusive assolute per console PS5. Per quanto riguarda l’avventura standalone di Spidey, alcuni dubbi erano sorti già in concomitanza con l’annuncio ufficiale del gioco.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo in ogni caso già proposto l’anteprima del nuovo Horizon, in modo da rendervi partecipi su tutto quello che sappiamo circa il ritorno di Aloy a opera di Guerrilla Games, un’avventura che porterà la coraggiosa eroina attraverso la costa occidentale americana, negli oscuri anfratti delle rovine della città di San Francisco.