Horizon Forbidden West, il pre-show è una (piccola) sorpresa

Manca poco all’atteso State of Play dedicato interamente a Horizon Forbidden West, il seguito delle avventure di Aloy in uscita su console PlayStation.

Il sequel di Horizon Zero Dawn sarà infatti protagonista assoluto dello show che andrà in onda stasera, giovedì 27 maggio 2021.

Diversi mesi dopo l’annuncio, Forbidden West tornerà quindi a farsi vedere al grande pubblico, con quasi mezz’ora di gameplay tratto dal gioco in versione PS5.

Nell’attesa, Sony ha dato via a un lungo pre-show di ben 5 ore, nelle quali sembra che verranno mostrate solo ed esclusivamente alcune ambientazioni inedite che vedremo nel gioco finale.

Si tratta in ogni caso di un assaggio niente male, essendo il tutto catturato in tempo reale su PS5 e con anche un’effettistica ambientale di suoni e rumori realmente sorprendente.

Un’altra cosa curiosità sono le coordinate visionabili in basso allo schermo, le quali dovrebbero mostrate la posizione esatta delle ambientazioni mostrate a schermo (che alternano panorami boschivi a scenari deserti, il tutto sia in diurna che notturna).

Poco sotto, la diretta ancora in corso:

Ricordiamo in ogni caso che l’atteso action RPG di Guerrilla Games, è al momento stato confermato per la fine del 2021, sebbene al momento manchi ancora una data di uscita ufficiale.

Non è da escludere che proprio durante l’appuntamento di stasera gli sviluppatori non colgano la palla al balzo, rivelando la finestra di lancio del loro nuovo gioco.

Ricordiamo in ogni caso che l’uscita nel 2021 del sequel di Horizon potrebbe inevitabilmente far slittare God of War Ragnarok al 2022.

Il game director Mathijs de Jonge ha reso noto nei giorni scorsi che ci aspetta «un viaggio molto speciale in nuove ed inesplorate terre».

Inoltre, Jorge ha aggiunto che «Durante questo State of Play, faremo debuttare il gameplay di Horizon Forbidden West», precisando che ci aspettano ben 20 minuti (di cui 14 inediti), il tutto catturato direttamente su PlayStation 5.

L’appuntamento quindi è con i nostri Stefania e Domenico alle 23:00 con il gameplay reveal di Horizon Forbidden West, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!