Horizon: Forbidden West, Sony svela il design di Aloy visto da vicinissimo

Quando venne presentato Horizon: Zero Dawn, Sony affermò fiduciosa di aspettarsi che la protagonista del gioco, Aloy, sarebbe diventata un’icona del mondo PlayStation.

Sappiamo che l’eroina tornerà il prossimo 18 febbraio 2022 con Horizon: Forbidden West, anche se al momento il gioco è stato al centro dell’attenzione soprattutto in virtù del dietrofront del publisher sull’upgrade da PS4 a PS5.

Inizialmente incluso solo nella Special Edition, infatti, quest’ultimo sarà ora garantito gratis con l’acquisto di tutte le copie, anche se in futuro per giochi come God of War: Ragnarok l’upgrade sarà invece proposto a 10€ aggiuntivi.

Nel frattempo, sulle pagine della sua community, PlayStation ha pubblicato una vera e propria guida al look di Aloy pensata per i cosplayer, che ci mostra da vicinissimo il nuovo modello della protagonista di Forbidden West, anche in diversi costumi.

La prima guida ci mostra da vicinissimo Aloy con il suo costume da Nora, lo stesso stile che avevamo visto nella sua storia delle origini narrata in Zero Dawn. Possiamo vedere che rimane invariata la presenza del suo inseparabile Focus, così come l’uso delle collane e delle pellicce sulle spalle e sugli stinchi.

Ci sono tanti dettagli anche in merito alla sua acconciatura, che rimane articolata come nel primo gioco, tra ciocche lasciate libere, altre tirate indietro e altre ancora impreziosite dalle trecce.

Un dettaglio dal nuovo modello di Aloy in Horizon: Forbidden West

La seconda guida è invece dedicata al costume da Harvester Utaru, leggiamo, e lo abbiamo visto nei primi video di Forbidden West.

In questo caso, mentre l’acconciatura rimane praticamente la stessa, il costume diventa molto più affine a uno scenario forestale, con vere e proprie parti realizzate con foglie intrecciate.

Il costume da Harvester in Horizon: Forbidden West

Diretto sequel del gioco originale, Horizon: Forbidden West arriverà anche con due speciali edizioni per collezionisti – la Collector’s e la Regalla Edition – che a loro volta hanno fatto chiacchierare per via della mancanza del disco fisico, nonostante l’inclusione della Steelbook, dal momento che il gioco è presente solo tramite un codice digitale.

Per aiutare a orientarsi coloro che vogliono sia la Steelbook che il gioco in formato fisico, abbiamo fatto il punto in un breve articolo con una tabella riassuntiva dei contenuti delle diverse edizioni della nuova avventura di Aloy.

Il gioco sbarcherà sia su PS4 che su PS5 e porterà la nostra protagonista nelle aree più occidentali della decaduta America, alle prese con macchine del tutto nuove e anche con meccaniche inedite – come la possibilità di nuotare negli spazi sottomarini o di usare un rampino per una maggior verticalità. Per tutti i dettagli sul gioco vi raccomandiamo il nostro articolo-fiume.