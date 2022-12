Horizon Forbidden West si prende la rivincita e conquista il GOTY, alla fine

Molti sperano di vincere l’ambito premio GOTY ma solo uno ci riesce, questo non significa che titoli come Horizon Forbidden West non possano vincere comunque qualcosa.

In realtà già ad alcuni mesi dal lancio il titolo di Guerrilla aveva vinto un GOTY di qualche tipo, ma quello che più conta è quello di fine anno ovviamente.

Ci riferiamo ovviamente a quello dei The Game Awards, che nel 2022 è stato conquistato ancora una volta da From Software con Elden Ring.

Un titolo che Horizon Forbidden West si è dovuto contendere non solo con il soulslike, ma con l’altrettanto ingombrante God of War Ragnarok.

E se Horizon Forbidden West è stato considerato sorprendente anche da acclamati registi, alla fine il titolo di Guerrilla ha perso nuovamente nel momento più importante.

Il suo predecessore, nel 2017, si era già scontrato con un colosso come The Legend of Zelda: Breath of the Wild (lo trovate sempre su Amazon al miglior prezzo) risultando sconfitto, un destino ottenuto anche dal sequel quest’anno.

Ma c’è comunque chi l’ha voluto premiare, come riporta The Gamer, perché secondo alcuni Forbidden West è il miglior gioco dell’anno per quanto riguarda la grafica.

Ed è niente meno che Digital Foundry, la testata esperta della natura tecnica dei videogiochi, ad assegnare il premio.

Gli specialisti hanno pubblicato il loro riepilogo annuale dei giochi con la migliore grafica, premiando quei titoli con le immagini più impressionanti dell’anno.

La menzione d’onore è andata all’aggiornamento current-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, che è stato elogiato per l’illuminazione e il ray tracing ma non è stato inserito nell’elenco a causa della discutibile ottimizzazione per la versione PC.

Sono stati elogiati anche titoli come Dying Light 2, Fortnite con Unreal Engine 5, The Last of Us Part I e Gran Turismo 7. E se per quest’ultimo è stata sottolineata in particolare la grande attenzione per i modelli delle automobili, la top 3 di Digital Foundry è così composta:

Horizon Forbidden West The Callisto Protocol Portal RTX

Una bella soddisfazione, se non altro, per Guerrilla che nel frattempo si sta preparando a lanciare anche il primo DLC tanto atteso.

I The Game Awards sono stati una cerimonia come sempre scoppiettante, anche e soprattutto per il meme dell’anno che è stato cancellato.