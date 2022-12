Horizon Forbidden West, il DLC Burning Shores è ufficiale e ha una data

In occasione dei The Game Awards è stato confermato l’arrivo del primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, con un annuncio ufficiale da parte di PlayStation e Guerrilla.

Il DLC si chiamerà Burning Shores, un nome che salta spesso fuori nell’avventura principale, e vedrà la luce il prossimo 19 aprile 2023.

Poco sotto, il trailer ufficiale:

Noi di SpazioGames.it stiamo seguendo l’evento live in questo utile e ricco recap: aggiornate la pagina per vedere comparire tutte le novità così come saranno annunciate nel corso della nottata.

Ma non solo: trovate anche a questo indirizzo, invece, la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards.

Infine, se apprezzate il lavoro svolto dalla nostra redazione, come sempre potete supportarci acquistando – senza nessun costo aggiuntivo – i vostri videogiochi preferiti attraverso questa pagina su Amazon.