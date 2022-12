The Game Awards ha eliminato “fisicamente” il meme dell’anno

Sembra passata un’eternità, ma solo qualche settimana fa ai The Game Awards si è consumato il momento-meme dell’anno.

Mentre Elden Ring veniva premiato come miglior gioco dell’anno, che potete recuperare su Amazon ad un prezzo ottimo, si è verificato qualcosa di inaspettato.

Bill Clinton è diventato suo malgrado protagonista della kermesse, grazie ad un ragazzo che ha fatto irruzione sul palco.

Un ragazzo che ha un passato e una storia particolare, che sono emerse poche ore dopo l’evento dando spessore a questo meme già leggendario.

Il momento in questione a noi fa inevitabilmente ridere, ma per i The Game Awards non è stato altrettanto simpatico probabilmente.

Al di là del fatto che poi si fosse rivelato innocui, il ragazzo ha comunque eluso la sicurezza arrivando sul palco e rimanendoci per svariati minuti.

L’organizzazione non deve averla presa bene e ora, come riporta Kotaku, abbiamo la prova di quanto siano stati infastiditi dal momento.

Tanto da essere riusciti ad eliminare fisicamente il meme.

From Software is the first studio to win 2 Game of the Year awards at #TheGameAwards 2019 – Sekiro: Shadows Die Twice

2022 – Elden Ring Congratulations @fromsoftware_pr pic.twitter.com/UXzG83JsOT — The Game Awards (@thegameawards) December 21, 2022

Celebrando la storica doppietta di From Software nel vincere il premio più prestigioso della kermesse, i The Game Awards hanno eliminato il ragazzo.

In uno degli ultimi tweet del profilo ufficiale è stato rimosso, tramite un frettoloso intervento di Photoshop, il ragazzo dalle foto ufficiali.

Per altro, anche non conoscendo la storia per intero, è facile vedere come ci sia un evidente problema nell’immagine anche per un occhio poco esperto.

I The Game Awards verranno ricordati per la presenza dell’imprudente ragazzo, ma anche per i tanti annunci e trailer: li trovate qui.

Se invece volete scorrere tutti i vincitori, qui trovate la lista completa.