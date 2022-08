Horizon Forbidden West è «sorprendente», ma Red Dead Redemption no, per un leggendario regista

Horizon Forbidden West continua a far parlare di sé, trattandosi di una delle esclusive PlayStation più importanti degli ultimi tempi.

Il gioco ha infatti ricevuto col passare dei mesi un gran numero di elogi, consacrando Aloy nel mito.

Del resto, il brand sta per diventare anche una serie TV targata Netflix e chiamata Horizon 2074, quindi sicuramente il clamore è ben più che giustificato.

Ora, come riportato anche dai colleghi di The Gamer, sembra proprio che un regista che definire leggendario è poco ha elogiato il titolo di Guerrilla Games.

John Carpenter, regista di classici dell’horror come Halloween e La Cosa, è anche un grande appassionato di videogiochi.

In una recente intervista al New Yorker, l’entusiasta 74enne ha parlato della sua esperienza videoludica, rivelando che il primo gioco a cui ha giocato è stato Sonic the Hedgehog nel 1992.

«È lì che ho iniziato e me ne sono innamorato», ha spiegato Carpenter, prima di ricordare come suo figlio abbia assecondato il suo hobby, introducendolo a giochi del calibro di Halo.

Tuttavia, si è divertito anche con titoli più recenti: «C’è un gioco incredibile chiamato Horizon Forbidden West. Un gioco sorprendente».

Alla domanda se il titolo tripla A di Sony sia come un western immersivo, Carpenter si è detto d’accordo e gli è stato chiesto di parlare di un altro titolo open-world: Red Dead Redemption.

Carpenter ha detto di averci giocato, ma di aver avuto problemi con il cavallo e di aver rinunciato al gioco per questo motivo. «Sono abbastanza bravo dopo tutti gli anni in cui ho giocato. Ma con questo gioco sono stato pessimo», ha detto il regista.

«I comandi non erano intuitivi, almeno per me. Ma credo che tutti gli altri si siano divertiti. Parliamo di un gioco molto popolare».

