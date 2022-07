Horizon Forbidden West è un trionfo: Aloy conquista il suo primo GOTY

Sebbene il 2022 non sia ancora ufficialmente terminato, è già arrivato il momento di distribuire i primi ambiti riconoscimenti per i videogiochi più importanti rilasciati sul mercato, tra i quali spicca indubbiamente anche Horizon Forbidden West.

L’ultima avventura di Aloy (che potete acquistare in offerta su Amazon) è stata lanciata in un periodo particolarmente affollato dell’anno, arrivando a scontrarsi perfino con Elden Ring.

Una situazione che a livello di incassi non ha affatto giovato all’ultima esclusiva PlayStation, ma che è comunque riuscita a riscontrare un grande successo non solo tra fan e addetti ai lavori, ma anche tra gli altri sviluppatori.

Come riportato da Push Square, i Develop:Star Awards 2022 tenutosi durante la conferenza Develop:Brighton hanno infatti incoronato proprio Horizon Forbidden West come miglior gioco dell’anno: un riconoscimento sicuramente molto importante, dato che è stato assegnato dagli sviluppatori presenti.

Il sequel di Zero Dawn non ha inoltre conquistato solo il GOTY 2022, ma anche l’ambito premio per la migliore Visual Art: un’ulteriore conferma di quanto gli sviluppatori abbiano apprezzato gli sforzi di Guerrilla Games.

Per le esclusive di casa PlayStation è stata in ogni caso una serata sicuramente memorabile: anche Ratchet & Clank Rift Apart è infatti riuscito a conquistare il premio per le migliori innovazioni tecniche.

Guerrilla ha naturalmente reagito con entusiasmo alla notizia, sottolineando che si tratta di un grande onore aver ricevuto il GOTY e facendo le congratulazioni anche a tutti gli altri finalisti.

WOW! An absolutely incredible honor! We are so thankful to @developconf for awarding Horizon Forbidden West with Best Game!

We were in fantastic company with our fellow finalists, congratulations to all ❤️ https://t.co/y9QDbQC8ae

— Guerrilla (@Guerrilla) July 13, 2022