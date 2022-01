Horizon: Forbidden West sarà estremamente più profondo di Zero Dawn: basta pensare alle tribù

Horizon: Forbidden West è senza dubbio uno dei giochi più attesi di quest’anno e sappiamo che sarà uno di quelli che monopolizzeranno l’attenzione dei fan in vista di febbraio.

Per accompagnarci all’uscita del titolo, Guerrilla Games sta diffondendo via via delle nuove informazioni sul nuovo viaggio di Aloy, permettendoci di apprezzare tutti i modi in cui il gioco sarà più profondo rispetto a Horizon: Zero Dawn, il capostipite arrivato nel 2017.

Nei giorni scorsi, ad esempio, la rivista Game Informer aveva svelato in esclusiva la profondità dell’albero di abilità dell’opera, molto più esteso che in passato, e nel nostro articolo di riepilogo abbiamo visto anche le novità in termini di esplorazione — come la nuotata subacquea, la “paravela” e il rampino – e quelle in termini di robot.

Oggi, un nuovo video ci presenta invece le diverse tribù che animeranno l’Ovest proibito in cui Aloy si ritroverà.

Se già nel gioco originale, infatti, la nostra eroina poteva confrontarsi con realtà diverse da quelle dei Nora, a cui lei stessa apparteneva (o almeno, dove lei stessa nasceva, prima di iniziare i suoi viaggi), questa volta vedremo popoli del tutto nuovi, con abitudini e stili differenti rimarcati in modo profondo dal gioco.

Dagli avamposti dei Carja a quelli degli Oseram – nomi che non suonano nuovi a chi ha vissuto Zero Dawn – passando per la scoperta degli Utaru e dei Tenakth, che come sappiamo sono il clan che venne presentato in un video tempo fa come quello in grado di controllare le macchine per usarle a suo vantaggio.

Ad accompagnare il video ci sono anche alcune nuove immagini, che mostrano anche delle trappole per macchine, oltre a delle peculiari strutture messe in piedi dalle nuove tribù.

Tutte le immagini e il video provengono dalla versione PS5 del gioco, ma vale la pena ricordare che Horizon: Forbidden West sarà cross-generazionale e uscirà anche su PS4. Per il momento, Guerrilla Games ha mostrato il gioco nella versione old-gen con alcune immagini, in attesa di vederlo anche in video o toccarlo con mano.

In questa nuova avventura, che sarà seguito diretto della precedente, Aloy dovrà lasciare la sua regione originaria per scoprire l’Ovest Proibito, dove la vita ha avuto lo stesso decorso delle aree già calcate dalla nostra eroina: la civilizzazione così come la conosciamo ha lasciato spazio a organizzazioni tribali e alla decadenza tecnologica, che lascia il suo segno in alcuni ritrovati delle epoche precedenti – quelle dell’informatica e della iper-comunicazione.

Per affrontare il suo nuovo viaggio, Aloy potrà contare su vecchi amici e su nuovi accessori, con Guerrilla Games che vuole portare al prossimo step quella che è diventata un’icona del mondo PlayStation. E siamo tutti pronti a seguirla di nuovo, il 18 febbraio prossimo.