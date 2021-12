Il prologo di Horizon: Forbidden West è clamorosamente ricco nelle nuove immagini

Sappiamo senza troppi dubbi che Horizon: Forbidden West è uno dei videogiochi più attesi del 2022. A tal proposito, i fan di Aloy e della saga di Guerrilla Games sono sempre in attesa di nuovi dettagli sulla prossima fatica del team olandese, che sbarcherà il prossimo mese di febbraio su PS5 e su PS4.

Per ingannare l’attesa, la rivista Game Informer propone questo mese un coverage esclusivo con diversi approfondimenti dedicati proprio a Forbidden West – ed è in occasione di questo coverage che sono state svelate dalla rivista alcune nuove immagini del gioco.

Thanks Game Informer

Questi scatti, che potete trovare qui nella loro fonte originale, arrivano dall’area inedita conosciuta come Daunt, spiega Game Informer. Si tratta di un canyon nell’estremo meridione della zona di Sundom, territorio della tribù dei Carja. A suggerirlo, in effetti, è un certo richiamo ai colori Carja che avevamo visto anche in Zero Dawn, compresi i costumi – oltre che la palette usata per il territorio.

La nostra Aloy si trova così all’interno di un centro abitato in cui, spiegano i colleghi della rivista, i giocatori potranno mettere in pratica alcune nuove meccaniche, prima di avventurarsi nel Forbidden West che dà titolo al gioco. Si tratta, quindi, di una sequenza precedente la scoperta delle nuove ambientazioni che caratterizzeranno il gioco, e che sarà quindi sicuramente piazzata nelle prime battute dell’opera.

Thanks Game Informer

Thanks Game Informer

Nelle immagini possiamo vedere la taverna, il mercato e anche una nuova macchina, conosciuta come Burrower – erede delle Sentinelle di Zero Dawn. Questo robot vi darà particolarmente filo da torcere, perché può avanzare sottoterra per spostarsi e riemergervi davanti senza che riusciate a prevedere le sue mosse.

«Sono flessibili, veloci e abbastanza feroci» ha spiegato il director Mathijs De Jonge, quando ha descritto queste nuove macchine a Game Informer.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, anche se diversi sono ormai già noti: in queste ore, ad esempio, si è discusso dell’importante peso del gioco per il download, ma abbiamo anche visto le prime immagini della versione PS4 del titolo.

Per tutti gli altri dettagli su Horizon: Forbidden West date un’occhiata al nostro articolo-fiume con ogni informazione resa nota fino a oggi sul gioco.