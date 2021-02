Horizon: Zero Dawn, arriva lo spin-off (in VR)?

Horizon: Zero Dawn è stata un’avventura in grado di brillare di luce propria, senza contare che Guerrilla Games confida molto nel sequel ufficiale chiamato Horizon: Forbidden West, previsto su PS4 e PS5 e nuovamente incentrato sulle avventure della coraggiosa Aloy.

Stando ad alcune voci circolanti, sembra che il team Firesprite potrebbe essere al lavoro su una versione PSVR (vale a dire in Realtà Virtuale) di un gioco basato su una proprietà intellettuale di un certo calibro, che gli indizi suggeriscono possa essere proprio Zero Dawn.

Lo studio – autore di The Persistence per PlayStation VR – starebbe infatti cercando personale per un titolo di azione e d’avventura in Realtà Virtuale, adattato da una delle IP “più originali e di successo degli ultimi dieci anni, forte di milioni di copie vendute”.

Sebbene non ci siano ulteriori dettagli, in molti ricordano come Sony stesse esplorando mesi fa la possibilità di uno spin-off di Horizon Zero Dawn costruito proprio all’interno di una realtà virtuale. Ai tempi si credeva che lo sviluppatore di Blood & Truth, London Studio, fosse alla guida del progetto, ma date le sue dimensioni relativamente ridotte non sarebbe insolito che il tutto finisca in mano a uno studio esterno.

Via ResetEra, London Studio ha rimosso qualsiasi riferimento a PSVR dal suo sito web, suggerendo che la direzione del team di sviluppo inglese potrebbe essere cambiata nell’ultimo anno.

In ogni caso, è rassicurante avere conferma di come il futuro per la realtà virtuale su PlayStation 5 stia iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel (o perlomeno, così ci auguriamo).

Horizon: Forbidden West vedrà la luce su console PS5 e PS4 nel corso del 2021, salvo ritardi per via dell’emergenza pandemica mondiale. Zero Dawn è uscito anche su PC (qui trovate la video recensione targata SpazioGames).