Anche Horizon: Forbidden West slitterebbe al 2022, per il leaker che svelò Zero Dawn per PC

Stiamo vivendo un 2021 in cui i rinvii sono all’ordine del giorno: solo di recente abbiamo parlato, ad esempio, di quello di Gran Turismo 7, che a causa delle difficoltà imposte dal COVID-19 a Polyphony Digital ha abbandonato la sua finestra di lancio preannunciata per slittare al prossimo anno. Qualcosa di simile potrebbe succedere anche a Horizon: Forbidden West.

A suggerire questa notizia è stato Anton Logvinov: il nome probabilmente non vi rievocherà nulla, ma si tratta dello stesso insider che per primo anticipò la notizia dell’arrivo del precedente Horizon: Zero Dawn anche su PC. Se anche in questo caso Logvinov fosse in possesso di informazioni affidabili, quindi, anche Aloy potrebbe accomodarsi nel 2022.

Horizon: Forbidden West è atteso nel 2021 su PS4 e PS5

In un tweet dove un altro giocatore evidenziava alcuni dei giochi già rinviati, Logvinov ha commentato scrivendo «aggiungerei anche Horizon a quella lista», alludendo quindi a un possibile rinvio di Forbidden West.

я тебе еще хорайзон туда же запишу — Anton Logvinov (@alogvinov) February 25, 2021

Al momento, tuttavia, Sony non ha fatto riferimento a nessun cambio di piano per Horizon: Forbidden West e fino a prova contraria trattiamo quest’informazione come una voce di corridoio, quale è. Vedremo se giungeranno conferme alle informazioni di Logvinov nelle prossime settimane.

In queste ore i giocatori PlayStation si sono anche interrogati in merito al nuovo God of War, annunciato per il 2021 con il teaser dello scorso anno ma non citato dal CEO Jim Ryan quando parlava delle importanti uscite per PS5 attese per i prossimi mesi. In compenso, nell’intervista veniva citato, invece, Forbidden West – quindi questo dovrebbe essere rassicurante per i fan che temono il rinvio.

Nel frattempo, il calendario di PS5 proseguirà ad aprile con Returnal: se non avete ancora scoperto tutte le ultime novità sul gioco, sappiate che ci siamo seduti a fare una bella chiacchierata con Housemarque per svelarvele in prima persona.