Horizon Forbidden West, patch 1.09 disponibile: ecco cosa cambia

L’epopea di Guerrilla Games si aggiorna, ed Horizon Forbidden West godrà della patch 1.09, che è già disponibile per tutti.

Il sequel dell’apprezzatissimo titolo open world per PlayStation 4 ha confermato la bellezza del mondo di Aloy, nonostante sia uscito in un periodo sbagliato.

L’attenzione di questo periodo è stata tutta rivolta ad Elden Ring, che è stato talmente amato che i giocatori si sono affezionati anche ai vasi dentro al gioco.

Il proverbiale gioco giusto uscito al momento sbagliato, visto che Horizon Forbidden West è stato sommerso dall’ultima fatica di From Software.

È normale che titoli gargantueschi come Horizon Forbidden West continuino ad aggiornarsi con delle patch, per migliorare ed aggiustare gli eventuali problemi della versione originale.

La patch 1.09 è disponibile, e Guerrilla Games ha diffuso tutti i dettagli del corposo aggiornamento nelle ultime ore.

Come capita in questi casi, la lista completa degli hotfix e degli aggiustamenti fatti è lunghissima. Per completezza la potete trovare nel Reddit ufficiale, mentre di seguito vi raccontiamo i cambiamenti più importanti.

Insieme a tutti quelli che sono i proverbiali “cambiamenti minori”, Guerrilla ha lavorato anche dal punto di vista grafico. Horizon Forbidden West avrà meno fenomeni di shimmering con questa patch, e anche la nitidezza delle immagini migliorerà leggermente.

Sono stati aggiustati anche una serie di bug relativi ai trofei, all’impossibilità di completare al 100% il Diario, e una serie di piccoli problemi legati all’interfaccia di gioco.

Inoltre, la patch di Horizon Forbidden West eliminerà anche problemi relativi alle schermate di caricamento, i crash casuali e alcuni errori riguardo i testi dei dialoghi e dell’interfaccia.

Pochi giorni fa qualcuno ha scoperto un segreto molto commovente nel gioco, dedicato ad uno sviluppatore di Guerrilla Games scomparso prematuramente.

Se non avete ancora giocato al titolo di Guerrilla Games, potete intanto recuperare la nostra recensione per saperne di più.

Anche la cosplayer Giada Robin è una fan sfegatata del gioco, come ci ha raccontato nella nostra intervista.