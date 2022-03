Il gioco giusto uscito nel momento sbagliato: Horizon Forbidden West schiacciato da Elden Ring

Horizon Forbidden West è uscito da qualche settimana ed è stato da subito un grande successo.

Acclamata sia dalla critica che dal pubblico, la nuova avventura di Aloy ha riportato l’attenzione sul mondo post-apocalittico di Guerrilla Games, diventando anche una delle produzioni più amate su PlayStation 5.

Nonostante il botto fatto dalla nuova esclusiva per console Sony, il più recente Horizon ha dovuto fare i conti con l’uscita di un altro attesissimo titolo, probabilmente uno dei giochi più desiderati degli ultimi anni dalla maggior parte della community di videogiocatori.

Elden Ring è infatti uscito sul mercato da poco più di una settimana e, con il suo straripante successo, ha travolto Forbidden West come un fiume in piena.

A causa della release dell’ultimo soulslike di FromSoftware, infatti, l’open world di Guerrilla ha subito una battuta d’arresto, vedendo diminuire drasticamente le sue vendite dell’80%.

Elden Ring

Come riportato da gamesindustry.biz, le vendite digitali di Horizon Forbidden West sono precipitate già nei giorni successivi all’uscita di Elden Ring, arrivando a posizionarsi al terzo posto, dopo Fifa 22, nella classifica della top ten UK.

Le cose vanno leggermente meglio se aggiungiamo al conteggio anche le vendite del formato fisico, grazie alle quali il titolo riconquista la seconda posizione, sempre dietro però al colosso di From.

Di questo fenomeno ve ne parlammo alcuni mesi fa, quando sottolineammo come la politica del voler concentrare tutte le uscite più importanti nello stesso breve arco di tempo, così da chiudere al meglio l’anno fiscale, non potesse far altro che mietere vittime importanti.

Ed è proprio questo che sta accadendo a Horizon, colpevole certo non di essere un gioco sotto la media (sappiamo bene che è tutt’altro, e lo potete leggere nella nostra recensione), ma di essere uscito in un periodo sbagliato.

Se, nonostante Elden Ring, il fascino delle avventure di Aloy non smette di rapirvi, potete consultare le nostre guide sul gioco, direttamente sulle pagine di SpazioGames.