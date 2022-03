Horizon Forbidden West, l’open world nasconde un segreto commovente

Come ogni open world anche Horizon Forbidden West nasconde tantissimi segreti, ed uno di questi vi farà commuovere.

Il sequel dell’apprezzatissimo titolo open world per PlayStation 4 ha confermato la bellezza del mondo di Aloy, nonostante sia uscito in un periodo sbagliato.

L’attenzione di questo periodo è stata tutta rivolta ad Elden Ring, che è stato talmente amato che i giocatori si sono affezionati anche ai vasi dentro al gioco.

Il proverbiale gioco giusto uscito al momento sbagliato, visto che Horizon Forbidden West è stato sommerso dall’ultima fatica di From Software.

Ma il mondo di Horizon Forbidden West è uno di quelli che vale la pena scoprire, soprattutto quando si viene a conoscenza di tributi toccanti come quello di cui vi parliamo oggi.

Come riporta Game Rant, nella gigantesca mappa dell’open world di Guerrilla Games c’è un tributo ad uno sviluppatore del team, Patrick Munnik, scomparso prematuramente nel 2019.

Il segreto è stato diffuso su Reddit dall’utente hermiona52, che ha scovato una location molto particolare ed evocativa, in cui Aloy può mettersi in una posa da meditazione, enunciando una nota molto particolare:

«Qui, ricordiamo il nostro amico, con una vista rilassante come la sua voce, su una pietra forte come il suo spirito. Non era solo la nostra roccia, era la nostra quercia, robusta e stoica, la cui presenza ci donava conforto e i cui rami toccavano tutti noi. Riposa in pace.»