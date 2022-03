Qualcuno si è affezionato un po’ troppo ai vasi di Elden Ring

Elden Ring è un gioco che sta facendo chiacchierare la community come poche volte prima d’ora, grazie anche e soprattutto alle sue qualità indiscusse.

Il soulslike di FromSoftware ha infatti lasciato il segno nel cuore dei giocatori, specie coloro che sono cresciuti con Dark Souls e soci.

Ecco quindi che dal web arrivano decine di testimonianze diverse, come quella relativa al fantasma di un giocatore che sembra averlo lasciato davvero sbigottito.

Senza contare il bug in grado di far provare un brivido lungo la schiena dei fan di Skyrim, sebbene ora un altro appassionato sembra essere andato ancora oltre.

Come riportato anche da Game Rant, uno scultore nonché grandissimo fan di Elden Ring ha deciso di creare alcuni dei PNG più strani presenti nel gioco.

Più in particolare, l’artista ha deciso di realizzare i vasi per piante ispirati proprio a quelli viventi presenti nel soulslike di FromSoftware.

Il risultato, come potete ammirare voi stessi, è così sorprendente da fare venire voglia di averne un paio dentro casa.

Il risultato del lavoro dell’utente Reddit ‘finch_worm19’ è davvero notevole, visto che sono i magnifici vasi viventi sembrano pronti a combattere chiunque osi avvicinarsi a loro (o alle loro piante).

