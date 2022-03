Horizon Forbidden West, nuova patch disponibile (ed è importante)

Horizon Forbidden West è uscito ormai da diverse settimane, ed è stato da subito un grande successo per tutti i possessori di console PlayStation.

I possessori di console PS4 e PS5 hanno finalmente potuto mettere le mani sulla nuova avventura di Aloy, immersa suo malgrado nel pericoloso Ovest Proibito.

Il sequel di Horizon ha dovuto però fare i conti con l’uscita di un altro attesissimo titolo, Elden Ring, un gioco che gli ha in un certo qual modo impedito di sfondare per davvero.

Ora, però, dopo le patch delle scorse settimane, è il turno di un nuovo e importante aggiornamento per l’avventura open world sviluppata da Guerrilla.

Come riportato su Twitter, gli sviluppatori hanno infatti rilasciato la patch 1.07 per Horizon Forbidden West, disponibile da ora.

L’aggiornamento include un’opzione ‘Sempre spento’ per armi, munizioni e strumenti nelle opzioni dell’HUD personalizzato, oltre a una correzione per parlare con Porguf durante la missione secondaria “Breaking Even” e altro ancora.

Cosa più importante, grazie alla patch è stata migliorata anche la grafica della vegetazione in Performance Mode, oltre a nuove opzioni per la modalità foto.

Le note complete dell’aggiornamento le potete trovare a questo indirizzo (in lingua inglese). Poco più in basso, invece, il tweet di Guerrilla:

Patch 1.07 is out! This patch includes an "Always Off" option for weapons & ammo and tools & potions in the Custom HUD options, a fix to speak to Porguf during side quest "Breaking Even", and more.

Please find the patch notes and Known Issues here: https://t.co/c1ihw0JcqT pic.twitter.com/ENYBKBvgKT

— Guerrilla (@Guerrilla) March 9, 2022