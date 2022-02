Horizon Forbidden West risolve un importante problema con la patch del day-one

Nella giornata del 18 febbraio 2022 ha fatto il suo ingresso sul mercato indirizzato al grande pubblico una delle esclusive PlayStation più attese degli ultimi anni: Horizon Forbidden West.

I possessori di console PS4 e PS5 hanno finalmente potuto mettere le mani sulla nuova avventura di Aloy, che questa volta si sposterà fino al temibile Ovest Proibito.

Nonostante dia il meglio di sé sulla console next-gen di casa Sony, c’è da ammettere però che Guerrilla ha svolto un ottimo lavoro per permettere ai possessori di PlayStation 4 di poter godere della nuova esclusiva al massimo delle possibilità del proprio hardware.

Se volete, trovate il video di analisi della versione per PS4 a questo link.

Adesso la già anticipata patch del day one è arrivata, portando con sé numerose modifiche per smussare alcuni problemi che presenta la produzione, nonostante sia stata già ampiamente incensata da pubblico e critica.

La patch 1.04 introduce numerosi fix (via Gamingbolt), tra cui quelli legati al miglioramento della stabilità del gioco, del frame rate, la correzione di alcuni sporadici crash del software.

Migliorie sono state apportate anche ad alcuni piccoli problemi di natura estetica.

Da parte di alcuni utenti, inoltre, è giunta la segnalazione di un fastidioso sfarfallio che avverrebbe in alcuni momenti durante il gioco. Guerrilla da parte sua ha detto di aver posto rimedio al problema e ha raccomandato di riavviare due volte il gioco – una per scaricare il fix, l’altra per installarlo.

Restart it once for the fix to download, and a second time for the fix to activate! — Guerrilla (@Guerrilla) February 18, 2022

