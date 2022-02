Horizon Forbidden West, Aloy conquista anche John Carpenter

Horizon Forbidden West è finalmente disponibile da un paio di giorni e ci permette di ritornare nei panni di Aloy in un avventura nell’Ovest Proibito.

L’ultima grande esclusiva PlayStation sta già stupendo pubblico e critica, che ha elogiato il titolo, tra le altre cose, per aver migliorato la base rappresentata dal capitolo originale, e per l’ottima direzione artistica.

Il titolo è una vera perla da giocare su PlayStation 5, con l’implementazione delle feature del DualSense che rendono unica l’esperienza, ma sicuramente si difende bene anche su PS4, certificando l’ottimo lavoro svolto da Guerrilla.

Dopo la patch day one, che ha risolto numerosi problemi, tra cui uno che ha infastidito da subito numerosi giocatori, Horizon Forbidden West è adesso protagonista delle lodi del leggendario compositore, regista e sceneggiatore John Carpenter.

Sul suo profilo ufficiale Twitter, Carpenter ha postato un messaggio con grandi complimenti verso il gioco, definendolo un «sontuoso ed epico gioco action».

Gli apprezzamenti però non sono finiti qui, dato che nel post sono comprese anche delle congratulazioni nei confronti della doppiatrice di Aloy: Ashly Burch.

Ashley Burch triumphs as Aloy in HORIZON FORBIDDEN WEST, the new sumptuous, epic action game.

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) February 19, 2022