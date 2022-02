Niente da fare: anche Horizon Forbidden West vittima di review bombing

Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy realizzata da Guerrilla Games, è disponibile da pochissimi giorni su console PlayStation.

Il sequel di Horizon Zero Dawn è infatti uscito lo scorso 18 febbraio sia su PS4 che su PS5, riscuotendo un ottimo successo al lancio.

Stando a quanto reso noto in queste ore, il titolo è infatti già diventato il secondo miglior lancio nella storia di PlayStation 5, cosa questa che vorrà pur dire qualcosa.

Del resto, già nella nostra recensione completa e senza spoiler che trovate sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato per filo e per segno perché si tratta di una produzione imperdibile. A quanto pare, però, a qualcuno tutto questo non sembra essere andato giù.

Come riportato da Push Square, Horizon Forbidden West starebbe ricevendo alcune strane recensioni negative su Metacritic, apparentemente senza un perché.

Sono infatti iniziati ad arrivare voti con un punteggio da zero su dieci, cosa questa che è ovviamente sinonimo di review bombing, una pratica deprecabile già ampiamente denunciata in passato.

Molti di voi ricorderanno quanto accaduto infatti con The Last of Us Part II, il quale subì una campagna mirata a denigrare l’opera di Naughty Dog.

«Probabilmente la più grande delusione da un po’ di tempo a questa parte», ha scritto un utente del gioco a meno di 24 ore dall’uscita del gioco.

«Avevo aspettative molto alte. La storia è insipida e senza fantasia, il gameplay è molto noioso. Anche la grafica è sottotono. Hanno davvero perso la palla qui», si legge altrove.

Al momento in cui scriviamo, l’user score è fermo a 80/100, quindi le votazione da 0/10 stanno intaccando solo la superficie.

Speriamo ovviamente che la situazione non peggiori, considerando che quasi certamente molte di queste recensioni negative sono legate alle sterili polemiche lette sui social circa l’aspetto fisico ed estetico di Aloy.

Parlando di cose più leggere, Aloy e le macchine diventeranno presto anche a mattoncini, per una versione LEGO del nuovo Horizon davvero mozzafiato.

Nel frattempo, il gioco ha già ottenuto un riconoscimento molto importante, dato che l’attrice di Aloy ha ricevuto le lodi del leggendario John Carpenter.

Infine, se avete già affrontato la nuova avventura nel mondo di Horizon, potreste anche aver già contribuito a una bellissima iniziativa per salvare il nostro pianeta.