Horizon Forbidden West, le macchine che nuotano saranno il vostro incubo

Quello di Horizon Forbidden West è stato uno dei rinvii videoludici probabilmente più discussi, e anche tra i più inaspettati del 2021.

La nuova avventura della fiera Aloy è infatti piazzata per il 2022, e non abbiamo dubbi che sarà uno dei più importanti videogiochi PlayStation dell’anno.

Per ingannare l’attesa, Guerrilla Games ci ha dato la possibilità di scoprire alcuni dettagli del gioco in anticipo.

Tra queste una delle più interessanti riguarda sicuramente le tribù di Horizon Forbidden West, che a quanto pare avranno un’anima e comportamenti unici.

Anche stavolta, grazie ai colleghi di Gamespot, scopriamo nuovi dettagli sul titolo e in particolare sulle pericolose creature che dovrà affrontare Aloy.

Le temibili macchine di Zero Dawn torneranno anche nel prossimo capitolo, con una serie di nuove opzioni offensive per mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori.

Grazie ad un nuovo post del PlayStation Blog di Bo de Vries, community lead di Guerrilla Games, scopriamo come si comporteranno le macchine nei confronti della protagonista.

Le creature robotiche avranno la possibilità di interagire con gli ambienti in vari modi in Horizon Forbidden West, tra cui nuotare, e saranno una spina nel fianco per Aloy.

Ecco come viene descritto il comportamento dei nemici, direttamente dagli sviluppatori:

«Più macchine ora sono capaci di nuotare ed hanno la capacità di inseguire Aloy sott’acqua. I nemici anfibi possono anche saltare dentro e fuori dall’acqua, perciò se sarete sfortunati continueranno ad attaccarvi anche fuori dall’acqua.»

Un vero e proprio incubo, visto che le meccaniche ora sono molto più letali, e per fortuna che questi robot inarrestabili non esistono nella realtà.

Di recente abbiamo visto anche un’altra caratteristica, la più “mostruosa” di Horizon Forbidden West, una cosa di cui vi avevamo parlato tempo fa.

Per i collezionisti c’è questa bellissima statua di Aloy invece, che costa moltissimo ma è talmente bella che dovrete fare fatica per non acquistarla.