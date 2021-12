Quanto pesa Horizon Forbidden West? Meglio fare il pre-load su PS5

Il lancio di Horizon Forbidden West, l’ultima attesissima grande avventura di Aloy in esclusiva su PS4 e PS5, è ormai molto vicino: ricordiamo infatti che la data d’uscita prevista è fissata al 18 febbraio 2022.

Come i giocatori ben sapranno, Horizon Forbidden West sarà un titolo cross-gen: un aspetto che ha fatto preoccupare molti fan su quelle che potevano essere le potenzialità del gioco su entrambe le versioni.

Guerrilla aveva però già rassicurato i fan che la versione PS4 non sarebbe stata affatto inferiore alla PS5, dimostrandolo successivamente pubblicandone i primi bellissimi screenshot.

Il peso del gioco dovrebbe però essere un’ulteriore prova indicativa della bontà del lavoro fatto dagli sviluppatori: il prossimo capitolo di Aloy si preannuncia essere uno dei titoli in esclusiva su PS5 più pesanti di sempre.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, il sempre beninformato account Twitter PlayStation Game Size ha segnalato che la prossima esclusiva sarebbe già stata caricata sui server, almeno per quanto riguarda la versione next-gen.

Sembra infatti che saranno necessari ben 96.350 GB disponibili sul proprio spazio di archiviazione per poter scaricare tutti i file di Horizon Forbidden West.

Le dimensioni non tengono però conto dell’eventuale patch day-one, che potrebbe contribuire ad aumentarne ulteriormente le dimensioni: inoltre, non è ancora chiaro quanto spazio d’archiviazione sarà necessario mantenere libero su PS4, dato che ancora non sono arrivate notizie in merito.

Horizon Forbidden West (PS5) ▶️ Download Size : 96.350 GB* (Without Day One Patch) * Some Games on Database Have Bigger Size Than on Console (10-20 GB) , Anyway Still +70 GB ! Pre-Load : February 11

Launch : February 18 #PS5 #HorizonForbiddenWest

@Guerrilla pic.twitter.com/f8g0GeD4DP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 21, 2021

Inoltre, PlayStation Game Size avverte come solitamente le effettive dimensioni sulla console siano inferiori di circa 10-20 GB rispetto ai file inizialmente indicati: questo significa che Horizon Forbidden West potrebbe pesare in realtà intorno ai 70-80 GB.

Considerate le vaste dimensioni dei file di gioco, non possiamo dunque che consigliare a tutti i nostri lettori di prepararsi a effettuare il pre-load di Horizon Forbidden West, che partirà ufficialmente dall’11 febbraio 2022, ovvero una settimana prima del lancio.

Per ingannare l’attesa del lancio, PlayStation ha diffuso un nuovo trailer dell’avventura next-gen di Aloy, che ci permetterà di scoprire più da vicino alcune delle creature che incontreremo lungo il viaggio.