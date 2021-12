Il nuovo video di Horizon Forbidden West odora di next-gen

Nonostante abbia saltato a piè pari il 2021, Horizon Forbidden West – sequel delle avventure di Aloy nel titolo sviluppato da Guerrilla Games – è sicuramente uno dei giochi più attesi del prossimo anno.

Il seguito di Horizon Zero Dawn previsto su PS4 e PS5 vedrà infatti la luce durante il mese di febbraio 2022, promettendo comunque grandi cose.

Solo ieri infatti Guerrilla Games ha mostrato finalmente la versione PS4 di Forbidden West, dimostrando che anche su old-gen il gioco sarà davvero molto bello da vedere.

Ora, via PlayStation Blog, Guerrilla ha deciso di farci scoprire alcune delle macchine che incontreremo durante l’avventura, tra cui il robusto Giraguscio, il maestoso Solcasole, l’Aspidente sputa-acido e non solo.

Com’è possibile leggere nel post originale, «alcune di queste Macchine sono custodi dell’ordine naturale, altre sono costruite soltanto per uccidere. Ma il problema più grosso è che il potere di controllarle è finito nelle mani sbagliate.»

Poco sotto, il nuovo video gameplay rilasciato da Sony e Guerrilla Games, davvero notevole per resa grafica ed estetica:

Sempre parlando di Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che il gioco si è mostrato di recente durante i The Game Awards 2021, con un nuovo filmato che ci ha lasciato davvero sorpresi in senso buono.

Ma non solo: sulle pagine di SpazioGames stiamo tenendo traccia di tutti gli aggiornamenti del gioco nel nostro ricco recap dedicato, davvero da non perdere per tutti i fan di Aloy e non solo.

Infine, cercando di strapparvi una risata, avete visto che il cosiddetto clone mobile di God of War ha deciso di prendere di mira anche Horizon Zero Dawn, con risultati decisamente parodistici e al limite della denuncia?