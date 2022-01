Horizon Forbidden West, ecco come si è trasformato il mondo di gioco

Quello di Horizon Forbidden West è un mondo di gioco che promette di essere ancora più affascinante di quanto non fosse quello del prequel, Horizon Zero Dawn.

Il titolo uscito per PlayStation 4 è stato uno dei baluardi delle esclusive di casa Sony, ed ha contributo a creare una nuova icona del mondo PlayStation: Aloy.

Un personaggio davvero fondamentale per Sony, che è riuscita nell’impresa di trasformare la protagonista dei due Horizon in un personaggio già classico.

Aloy è stata anche una delle eroine più amate da Giada Robin, come ci ha rivelato in una recente intervista la modella e cosplayer.

In Forbidden West continueremo a vivere la storia della fiera Aloy, alla scoperta del passato dell’affascinante mondo costruito da Guerrilla, pensando anche al futuro.

Un mondo che, ovviamente, tra il primo e secondo capitolo videoludico si è trasformato, cambiando anche fisicamente.

A poche settimane dall’uscita del titolo, alcuni giornalisti della stampa specializzata hanno potuto cominciare ad analizzare Horizon Forbidden West, e tra questi c’è anche IGN US.

Mark Medina, Dualsense alla mano, ha voluto ripercorrere alcune strade e scovare alcuni luoghi, creando un confronto tra Zero Dawn e Forbidden West.

Come potete vedere dal video qui sopra, il confronto è stato fatto su entrambe le versioni del gioco catturato su PlayStation 5, per dare la massima fedeltà possibile in entrambi i casi.

È interessante notare come non siano cambiati solo gli elementi naturali, ma anche le civiltà hanno continuato a costruire delle strutture, espandendo i propri territori.

Non vediamo l’ora di cominciare ad esplorare, viaggiare e combattere in Horizon Forbidden West, che in questi ultimi scatti ci fa sognare la next gen.

Con un cast di attori che, per altro, è decisamente inaspettato e nasconde delle sorprese davvero notevoli che arrivano anche da Matrix.

E, visto che è passato un po’ di tempo, perché non ripassate la storia di Horizon Zero Dawn? Lo potete fare qui, nel nostro speciale.