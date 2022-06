Horizon Call of the Mountain, il nuovo trailer per PSVR 2 è mozzafiato

Durante lo State of Play è stato mostrato nuovamente Horizon Call of the Mountain, uno dei titoli più interessanti tra quelli in arrivo per PSVR 2.

Horizon: Call of the Mountain è uno spin-off in realtà virtuale della serie Horizon, progettato esclusivamente per il prossimo visore PlayStation VR2.

Sarà effettivamente uno dei titoli di lancio di PSVR 2, che ha una lineup sempre più corposa tra i videogiochi che sono stati annunciati finora.

E dopo il primo reveal ad un altro State of Play di qualche mese fa, Horizon Call of the Mountain torna a mostrarsi di nuovo con un gameplay più approfondito.

Nel nuovo trailer del titolo possiamo scoprire anche dei nuovi dettagli sulla storia di questo spin-off, che ci metterà nei panni di Ryas, un ex-Guerriero Carja Ombra che spera di riscattarsi indagando su una nuova grave minaccia per il Sundom.

È un maestro nell’arrampicata e nel tiro con l’arco, due abilità cruciali per sopravvivere mentre mettiti nei suoi panni, scalando montagne pericolose e abbattendo potenti macchine come il Thunderjaw. Il tutto con la bellezza del PSVR 2.

Ecco il trailer:

Oltre alla storia principale, Horizon Call of the Mountain offrirà anche un’esperienza coinvolgente chiamata River Ride.

In questa attività sarà possibile godersi gli splendidi panorami del mondo di Horizon, ma le macchine saranno sempre in agguato e il viaggio potrebbe diventare tutto d’un tratto meno rilassante.

Horizon Call of the Mountain è sviluppato con la collaborazione di Firesprite ma, al momento, non c’è ancora una data di uscita definitiva.

Oltre allo spin-off per PSVR 2, Guerrilla Games ha anche svelato le novità per Forbidden West nel nuovo aggiornamento: ecco cosa verrà aggiunto.

Per tutti gli annunci dello State of Play, invece, non vi resta che recuperare il nostro esaustivo recap con tutti gli annunci e trailer.